Az egész világ megőrül Jennifer Lawrence meztelen testétől - szó szerint mindent megmutatott

Az Oscar-díjas színésznő sokak szerint túlértékelt, mások szerint pedig egyszerűen zseniális. Talán ezért is osztotta meg a világot legutóbbi filmjének egy bizonyos jelenete. Mivel egyre kevesebben járnak moziba, sokan inkább megvárják amíg egyes filmek a streamig szolgáltatók kínálatába is felkerül. Ez történt Lawrence alkotásával is, amely nemrég lett látható a Netflixen is. Ez még önmagában nem olyan nagy hír, de azok, akik nem látták, csak most döbbentek rá, hogy a sztár most először mutatta meg meztelenül magát, méghozzá teljesen látható módon.

A jelenetben ellopják Jennifer ruháit a tengerparton, aki megvédve magát megküzd a tolvajokkal, mindezt persze meztelenül. A vígjáték, amely sok szempontól mutat görbe tükröt az Y és a Z-generciónak nem lett átütő siker, és a kritikusok is vegyes kritikákkal illették. Sőt, mi több, számos rajongója írta ki Twitterre, mit gondol a színésznő jelentéről. Egyesek szerint zseniálisan fest ruha nélkül, míg mások úgy vélik érthetetlen miért most és miért ilyen filmben vette le ruháit, amikor Oscar-díjat is nyert az alakításaival.

A kritikusok viszont ennél is keményebbek voltak:

A főszerepben Jennifer Lawrence mindig megnyerő a képernyőn, bár, mint kiderült, nem elég tehetséges ahhoz, hogy a vizet borrá változtassa.

Az abszolút kétségbeesés szülte, akárcsak a pofonegyszerűsítés néhány határozottan esetlen pillanata.

A meztelen jelenet természetesen sosem volt titok, ugyanis nyilvánosan beszélt róla a film promózása során.

Egy pillanatig sem gondolkodtam. Vicces volt számomra.



Ettől függetlenül muszáj megemlíteni, hogy a színésznő alakja egyszerűen gyönyörű, főleg, hogy teljesen természetes idomaival látható.

ezek a színésznők viszont pucér jelenetük miatt nem kaptak több szerepet:

Galéria / 5 kép 5 híres nő, akik a meztelen jelenetük miatt nem kaptak többé jó szerepet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Nem mindenkinek maradt jó emlék...

Galéria / 7 kép Van, akinek igazi trauma volt: híres emberek, akik arról meséltek, milyen volt meztelenül forgatni Megnézem a galériát