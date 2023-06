Jennifer Lawrence bevallotta, hogy Liam Hemsworth tényleg megcsalta-e vele Miley Cyrust

A 2023-as év bosszúdalával indult, aminek megjelenését történetesen épp exférje, Liam Hemsworth szülinapjára időzítette. Nem sokkal a megjelenés után be is indultak a találgatások, miszerint az egész szám Liamről szól és arról, hogy a férfi rengetegszer megcsalta őt. Miley egyetlen interjúban sem ismerte el, hogy exférjéről szól a Flowers, Liam viszont becsületsértésért és rágalmazásért nyújtott be keresetet, így valószínűleg teljesen magára vette a dolgot.

A klipről rengeteg TikTok videó készült, amikből kiderül, hogy Miley arra is utal, hogy Liam korábban -szel csalta meg, amikor Az éhezők viadala filmeket forgatták. Most végre megérkezett a válasz, amire mindenki várt: ugyanis kamerák előtt vallotta be, mi történt valójában.

A színésznő a minap Andy Cogennel beszélgetett, a műsorban pedig kitértek erre a kellemetlen témára is. A 32 éves sztár azt állítja, hogy nem volt közte és Liam között semmi, miközben a híresség Miley-val járt.

„Nem igaz. Csak pletyka. Mindenki tudja, hogy csak egyszer csókolóztunk, és az azután történt, miután ők szakítottak, úgyhogy gondolom ez csak véletlen egybeesés” - mondta Jennifer.

Azt is hozzátette, hogy amikor ilyen és ehhez hasonló pletykákat lát a neten, akkor kedve lenne tweetelni, de valójában sosem regisztrált a Twitterre vagy az Instára.

„Amikor egy buliban öten azt gondolják rólad, hogy lefeküdtél valakinek a pasijával, az nagyon idegesítő tud lenni. És ezt szorozd meg – nem vagyok jó matekból - nyolc milliárddal” - tette hozzá a sztár.

Ezek elég mellbevágó történetek:

