Jennifer Aniston könnyekben tört ki: „Ő volt a legkedvesebb és leggyengédebb ember”

Október végén a világ teljesen lesokkolódott, amikor kiderült, hogy mindenki imádott színésze, a Jóbarátok egyik főszereplője, Matthew Perry tragikus körülmények között elhunyt. Sorozatbéli kollégái érthető okokból nagyon nehezen tudták megemészteni Matthew hirtelen eltávozását, és természetesen a temetésén is ott voltak. Közülük egyértelműen Jennifer Aniston az, aki a legrosszabbul viselte (és viseli) Matthew Perry halálát, ám sajnos úgy tűnik, hogy a rossz időszaknak még mindig nincs vége...



A minap ugyanis kiderült, hogy meghalt Norman Lear televíziós legenda, forgatókönyvíró és producer, aki nagyon közel állt Jennifer Anistonhoz. Norman 101 éves korában hunyt el Los Angeles-i otthonában, nevéhez pedig olyan népszerű vígjátékok kötődnek, mint például az „All in the Family” vagy „A herceg menyassznya”.



Jennifer Aniston egy hosszú Instagram-posztban búcsúzott szeretett kollégájától, amiben kifejtette, hogy miért is volt rá olyan nagy hatással Norman Lear:



„A nevetés a gyógyulás legjobb formája... Ő volt a legkedvesebb és leggyengédebb ember. A műsorai formálták a gyerekkoromat, és az, hogy megismerhettem őt, az egyik legnagyobb megtiszteltetés számomra. Vágyom azokra a napokra, amikor a kreativitás egy tanulási eszköz volt, ami arra inspirálta az embereket, hogy egy kicsit másképp gondolkozzanak. Norman pont ezt tette! Hatalmas hatással volt a televíziózásra és az emberekre. Nyugodj békében, Norman!"

forrás: Getty Images Norman Lear amerikai forgatókönyvíró és producer Los Angeles-i otthonában (1984)

Norman Lear természetes halált halt, Hollywoodban végzett munkája és annak hatása azonban garantáltan örökké élni fog!