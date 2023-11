„Nem voltunk erre felkészülve” - Nyilvánosságra került egy videó, amiben Jennifer Aniston könnyekben tör ki Matthew Perry miatt

Az egész világ gyászol, mióta kiderült a sokkoló hír, miszerint Mathhew Perry 54 évesen elhunyt. A színészt saját asszisztense találta meg a kaliforniai otthonában lévő pezsgőfürdőjében, a kiérkező mentősök viszont a helyszínen sajnálatos módon halottnak nyilvánították Matthew-t.



A nyomozók szerint egyébként nem történt idegenkezűség, és a házban nem találtak semmiféle drogot, amiről arra lehetne következtetni, hogy a színész túladagolta volna magát, a rajongók milliói viszont válaszokat szeretnének kapni azzal kapcsolatban, hogy mi is történt azon a bizonyos napon Matthew-val, ami végül a halálához vezetett...



Egy most nyilvánosságra került videó viszont csak ront a helyzeten, a felvételen ugyanis Jennifer Aniston látható, amint könnyek között beszél Matthew Perryről. A szóban forgó interjú egyébként 20 éve történt, amikor is a riporter Matthew-ra terelte a témát, aki függősége miatt egyszer már majdnem elveszítette az életét:

„Nem tudtuk... Nem voltunk erre felkészülve, senki nem foglalkozott ezzel, még a gondolatával sem, hogy elveszíthetjük őt” – mondta Jennifer, miközben zokogásban tört ki.



Az pedig egyenesen szívfacsaró, hogy ez az interjú 20 éves, és Jennifer Anistont még az is ennyire érzékenyen érintette, hogy Matthew élete veszélybe került... Ezek után el sem tudjuk képzelni, hogy most min mehet keresztül...

Ha nosztalgiáznál picit, akkor nézd meg Chandler Bing legemlékezetesebb pillanatait:

