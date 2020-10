Ilyennek képzelted? Kamilla hercegné bepillantást engedett Károllyal közös otthonukba

A koronavírus-járvány a királyi család életében is új játékszabályokat hozott. Bár eddig nem volt jellemző, hogy a royal family beengedte volna a kíváncsiskodókat az otthonába, a karantén ideje alatt nem tűnhettek el teljesen a nyilvánosság elől, így köszönhetően a modern technológiának, egyre több részletre derül fény magánéletükkel, és leginkább rezidenciájukkal kapcsolatban. Legutóbb Katalin hercegné kis birodalmába leshettünk be, ahogy Meghan és Harry is bejelentkezett már új házukból, most pedig azt nézhetjük meg, hol él Kamilla hercegné és Károly herceg.

A cornwalli hercegné a minap csatlakozott egy videóbeszélgetésbe a csontritkulás világnapja alkalmából, ekkor tárta elénk pasztellszínekben úszó nappalijukat.

Károly hercegnek és Kamillának egyébként 2005 óta otthona a Clarence-ház, amit korábban az anyakirálynő lakott. A pár gyakran fogad vendégeket is itt, például annak idején Donald és Melania Trump is járt itt, ám a privát helyiségek eddig tabunak számítottak a nyilvánosság előtt.

