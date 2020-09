Katalin hercegné sosem látott részletet mutatott meg családi otthonukból

Katalin hercegné és Vilmos herceg már nem csak szabadidejüket töltik a norfolki Anmer Hall-ban, három gyermekükkel Györggyel, Saroltával, és a kis Lajossal a koronavírus-járvány kitörése óta ez lett a főhadiszállásuk.

A pár csak ritka esetben vállal nyilvános megjelenést, és pont úgy, mint most a legtöbb irodista, ők is home office-ból dolgoznak. Az interjúk és beszélgetések videós formában történnek, ezek a bejelentkezések pedig teret adnak arra, hogy elcsípjünk egy-egy részletet az életükből. Eddig jellemzően egy fehér ajtó előtt jelentkezett be minden ilyen alkalommal Vilmos és Katalin, ám a hercegnével készült legfrissebb beszélgetéskor megtört ez a rend, és a szemfülesek kiszúrták, hogy Katalin új helyszínről jelentkezett be.

Katalin hercegné ezzel otthonuk egy eddig sosem látott helyszínére kalauzolt el minket, ami kevésbé formális, mint az eddigiek, lehet, hogy ez lenne az ő saját kis birodalma?

A család egyébként nagyon jól érezte magát eddig Anmer Hall-ban, melyet 2011-ben kaptak a királynőtől, idejük nagy részét azonban eddig is Kensington-palotában töltötték, ahová a hírek szerint hamarosan visszatérnek, ugyanis szeptember 7-én elkezdődik György és Sarolta számára az iskola.

Ezt a rezidenciát viszont már jobban ismerhetjük, nézd meg, hogy ott milyen környezetben élnek a gyerekekkel!

