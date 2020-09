Meghan Markle megmutatta 14 millió dolláros kastélyuknak nappaliját

Amióta Harry herceg és Meghan Markle átették székhelyüket Amerikába, a rajongók mintha még kíváncsibbak lennének mindenre, ami a párral történik. Persze érthető, hiszen ha valamit nagyon próbálnak titkolni, az mindig érdekesebb. Nos, esetükben is ez a helyzet, hiszen szeretnének átlagos, normális mindennapokat élni, ugyanakkor az ő életvitelükkel és ismertségükkel ez egyelőre nem megy olyan gördülékenyen, mint hitték. Persze nehéz is lenne rájuk átlagos emberekként tekinteni, ha például csak azt nézzük, hogy jelenlegi kastélyuk Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres szomszédságában fekszik. Apropó ház! Ez a téma különösen érdekes, pár hete már megleshettük egy videónak köszönhetően a lakás egy kis részletét, most pedig Meghan az America's Got Talent műsorába a nappalijukból jelentkezett be, így láttatni engedte otthonuk további részleteit is, pontosabban azokat a különleges kiegészítőket, dekorációkat, amik igazán személyessé varázsolják az impozáns lakást. Lássuk, miket lehetett kiszúrni a videóból!

Az egész térben uralkodik a minimalista stílus, leginkább a fekete, a fehér, valamint a bézs szín köszön vissza a lakásban. Meghan láthatóan egy nagyon kényelmes kanapén ül, körben díszpárnákkal, amik otthonos látványt keltenek. És akkor lássuk, mi bújik meg a háttérben! Többek között egy csokor friss hortenzia csücsül egy minimalista vázában. Meghan mindig is rajongott a frissen vágott virágokért, így nem meglepő, hogy az otthonukban is helyet kapott egy vázányi virág. Egy illatgyertya is fellelhető a virág mellett, méghozzá a Diptyque Tubereuse darabja, ami 47 fontot kóstál, és az online elérhető információk szerint „elegáns hangulatot teremt” az otthonban. Jobbra haladva a videó képén további gyertyák, illetve tálak fedezhetők fel. Meghan válla felett három nagyobb monokróm műalkotás látható – minden bizonnyal ezek most nagyon bepörögnek majd a piacon. Majd pedig jönnek a könyvek, többek között a Woman: The National Geographic Image Collection, a The Black Godfather, valamint Annie Leibovitz: A Photographer's Life 1990-2005 című kiadványa.

Pont ilyennek képzeltük el a pár otthonát!

