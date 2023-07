Te felismerted? Margot Robbie férje gyerekként játszott a Harry Potterben - és még pár érdekesség Tom Ackerley-ről

bár 2008-ban kapta meg első kisebb szerepét, amit aztán számos szárnybontogató lehetőség követett, ám az A-listás sztárokhoz vezető utat minden kétséget kizáróan a 2013-ban bemutatott A Wall Street farkasa hozta el számára. Martin Scorsese alkotása után két kézzel kapkodtak utána a stúdiók, ez pedig mondhatni fel is gyorsította a karrierje alakulását. Hollywood viszont nemcsak az ismertséget hozta el a számára, hanem a szerelmet is.

Az ausztrál színésznő a fentebb említett sikerfilm készülte után nem sokkal vállalta el a Francia szvit című film egyik szerepét, és a 2014-ben bemutatott alkotás forgatásán ismerkedett meg Tom Ackerley brit rendezőasszisztenssel. A háborús filmdráma munkálatai után gondolt egyet és Londonba költözött a férfival, ahol öt másik barátjuk társaságában egy három hálószobás házat béreltek. Nem sokkal később randizni is kezdtek Tommal, kettejük bimbózó kapcsolatáról pedig a színésznő egy korábbi interjúban így mesélt: „Én voltam a legutolsó szingli lány. A kapcsolatok gondolatától is hányingerem támadt. És akkor hirtelen rám tört ez az érzés. Olyan sokáig voltunk barátok. Mindig is szerelmes voltam belé, de azt gondoltam: »Ó, soha nem fog viszont szeretni. Ne tedd bizarrá ezt az egészet, Margot. Ne légy hülye, és mondd meg neki azt, hogy kedveled«. Aztán megtörtént, és azt mondtam: »Persze, hogy együtt vagyunk. És ez egész egy olyan értelmet nyert, mint addig még soha semmi«”. A vallomás végül eléggé bejött és 2016 decemberében Ausztráliában, a Byron-öböl mellett hivatalosan is összekötötték az életüket.

Na de, hogy mit érdemes tudni férjéről, Tom Ackerley-ről? Mesélünk pár érdekességet!

