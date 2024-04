Ismerd meg a Nothing Phone (2a) sokoldalú, világító hátlapját!

A hátlapon található LED fények, azaz a Glyph, testreszabható fényminták és hangok segítségével jelzi számodra a különböző értesítéseket. Így anélkül is értesülhetsz arról, ha üzeneted jött, hogy megnéznéd a kijelzőt. Fényképezés közben visszaszámlálóként is használhatod, de akkor is jól jöhet, ha puha, lágy fényre van szükséged a fotózáshoz.

Az egyedi kialakítások sora azonban ezzel nem ér véget. A Phone (2a) az eddigi legkeskenyebb kávával bír a Nothing telefonokat tekintve, amely a képernyő mind a négy oldalán mindössze 2,1 mm-es. Így a kijelző az előlap 91,65%-át teszi ki, amelyet a rugalmas panel és a szerkezeti fejlesztések kombinációja tett lehetővé.

A forma és a funkció kohézióját fokozza az egyedi kamerakialakítás. Ez a telefon stabilizálásában is szerepet játszik, valamint segít elkerülni, hogy ujjunk véletlenül a kameralencse előtt maradjon fényképezés közben.

A Phone (2a)-ban nem csak az objektívek dolgoznak a lélegzetelállító fotókért. A két 50 MP-es kamera mellett továbbfejlesztett algoritmus segít életre kelteni a részleteket. Az Ultra XDR funkcióval, amely a Nothing és a Google közös fejlesztése, minden felvételen pontosabban jelennek meg a kiemelések és árnyékok. Nyolc képkockát rögzít különböző expozíciós szinteken RAW formátumban, majd az egyes pixelek fényerejét akár ötször is beállítja, hogy a legélethűbb eredményt jelenítse meg.

A Phone (2a) a Nothing legkisebb szén-dioxid-kibocsátással járó okostelefonja. A Nothing fenntartotta a műanyagmentes csomagolás iránti elkötelezettségét is, újrahasznosított rostot használva.

