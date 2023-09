Innováció az optikai szemüvegek területén: megérkeztek az „okoslencsék”!

Az, hogy mobiltelefonunk napról napra „okosabb”, hogy egyre nagyobb teret hódít a mesterséges intelligencia, vagy hogy az űr egyre távolabbi pontjaira juthat el az ember, köztudott tények, és már meg sem lepődünk ezeken az innovációkon. Arról viszont sokkal kevesebb szó esik, hogy egy optikai szemüveg lencséje is lehet „intelligens”, sőt, olykor csodákra is képes: a high tech multifokális lencse éles látást ígér mozgás közben is, míg a rövidlátó gyermekek szemromlása egy speciális lencsével megállíthatóvá válik.

Az optikai keretek és a választható lencsék kínálata ma már nagyon széles, de míg a keret kiválasztására hosszú órákat szánunk, addig lencsék tekintetében gyorsan döntünk, és néha nem is mérlegeljük a lehetőségeinket. Minél magasabb kategóriájú lencsét vásárolunk, annál magasabb a lencse optikai tisztasága is. Nem vagyunk egyformák, minden ember szeme, látása más, így másfajta korrekciót is igényel, az egyéni megoldásokra érdemes törekedni. Nagyon praktikus a drogériában levenni a polcról a kész szemüveget, de egy ilyen termék sokszor sokkal nagyobb károkat okoz, mintsem segítené viselőjét. Egy személyre szabott lencsénél rengeteg paramétert kell vizsgálni. – árulta el Flórián Fanni a Szemes Optics&Coffee megálmodója és vezetője. Rengeteg információ ér minket napjaink folyamán különböző tartalmak formájában, az adatok áramlása minden eddiginél gyorsabb, így szemünk naponta több mint százezer mozgást végez. Egy 2022-es nemzetközi felmérés szerint a multifokális lencsét viselők 30 százaléka arról számolt be, hogy mozgás közben érzékel látásproblémákat. Akik eddig multifokális lencsét viseltek, azoknak minden esetben kompromisszumot kellett kötniük: egy lineális átmenetű lencsét használtak, folyamatosan, változó dioptriával ment át a távoli dioptria az olvasóba. Az új technológiának köszönhetően viszont már tudunk olyan alternatívát kínálni, ami olyan, mintha a viselője több tízezer egyfókuszú ponton nézne ki. – fejtette ki Fanni, hangsúlyozva, hogy mindez azért hatalmas mérföldkő, mert egészen mostanáig egy lencsegyártó sem tudott ilyen megoldást kínálni. Már maga a szemüveg feljelölése is – amit sok helyen szabad kézzel és egy filctollal végeznek – a mesterséges intelligencia segítségével történik. A szem bemérése után egy speciális jelölőtorony modellezi szemünk természetes mozgását. A vizsgálat alapján századdioptriára állapítjuk meg az értéket, ez azt jelenti, hogy például az a szem, aminek az értéke eddig mínusz három és feles volt, az az új eljárással vizsgálva mínusz háromegész huszonhetes. Speciális technológiáról van szó, egyelőre kevés optikában érhető el a lehetőség. A rövidlátó gyerekek számára kifejlesztett új terápiás lencse pedig „kulcslyuk” effektussal dolgozik, lassítja a miópiát, azaz szemgolyó tengelyének megnyúlását, ami látásromlást eredményez. A technológia már csak azért is újszerű a piacon, mert a gyártó biztosítja, hogy a viselő gyermek szeme nem fog romlani. Abban az esetben, ha mégis tapasztalható negatív irányú változás, a gyártó térítésmentesen biztosítja az új lencsét. Én magam édesanyaként is azt mondom, hogy gondolva gyermekünk jövőjére is, ez a legideálisabb megoldás, ha gyermekünknél rövidlátást állapít meg a szakorvos. – mondta el a szakértő. High tech lencséhez szép keret is dukál. Fanni azt mondja, 2023 őszén még mindig a hetvenes évek világa a domináns a keretek terén. Ami viszont ősszel visszatérő tendencia, hogy ilyenkor a vásárlók jobban nyitnak a markánsabb optikai keretek felé. A kereslet alapján a színek is egyre nagyobb teret hódítanak, míg régebben szinte minden ügyfél a fekete keretek felé nyúlt, ma egyre többen fordulnak nyitottabban a vagányabb darabok felé is. – tette hozzá a Szemes Optics&Coffee vezetője. Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

