Így változott a modellek teste több mint 100 év alatt

A francia "modell" szót eredetileg a festőknek pózoló emberek leírására használták, ekkor a ruhákat még csak babákon reklámozták. Később, mikor a bábukat emberek váltották fel, akkor kezdték el a manöken, majd modell kifejezést is használni a ruhákat bemutató hölgyekre - később férfiakra is. A divat állandóan változik, ezért a modellektől is mindig elvárja a szakma, hogy alkalmazkodjanak ehhez. Minden korszakban más a világkép, a női ideál és a trend, a modellek feladata pedig az, hogy ezt megtestesítsék. Ma már úgy gondolunk a modellkedésre, mint a világ egyik legérdekesebb és szexibb fogalakozása, de ez nem volt mindig így! Sok idő kellett mire a szakma elfogadtatta magát, és az egyik legjövedelmezőbb iparággá vált!

Az InStyle magazin írása.