Ha azt mondjuk, hogy a szezon egyik nagy mintatrendje a kockás, senki sem fog meglepődni, hiszen már a tél kezdetével előtűnnek az ilyen mintájú ruhadarabok. Természetesen ahogy mindig, a nagy vissza-visszatérők minden alkalommal megújulnak. Így volt ez most is, hiszen a nagy divatmárkák fekete-szürke-piros alapszínek helyett, most a szivárvány összes színében megálmodva nyúltak hozzá a kockás mintákhoz. Hogy ne legyen unalmas senkinek se, mutatunk pár ötletet hogyan érdemes belebújni:

1. Téli jóbarát

Kezdjünk is egy alapdarabbal, ami senki gardróbjából nem hiányozhat. Ha már tél és hideg, akkor kötelező, hogy a télikabátjaink között legyen egy kockás is. Nem kell sok mindenre figyelni, lehet hosszú vagy rövid, szövet, plüss, pufi vagy műszőrme, a lényeg, hogy igazán vibráló színű legyen.

2. Mintamix egy ruhában

Kifejezetten mennek most azok a ruhadarabok, amikben több kockás mintát kevertek bele. Színben és méretben sem kötelező passzolnia, de a harmoniára azért érdemes figyelni. Kereshetjünk patchwork megoldással vagy felezve, így is, úgy is nagyon különleges darabokra fogunk szerttenni.

3. Szettben az igazi

Jolly Joker trükk lehet azoknak, akik még nem biztosak a stílusérzékükben, mégis valami feltűnőre vágynának. Csodásan fognak mutatni ezek a színes a nadrágkosztümök vagy a szoknyás verziók a hideg, borús időben.

4. Válts neonra

Az igazán színes darabok között ne feledkezzünk meg a neonosabb színkombinációkról se! Viszont ha ezt választanánk, ne toljuk túl a dolgokat, elégedjünk meg vele magában és semleges színű ruhákkal kombináljuk a megfelelő hatás elérésének érdekében.

5. Méretbeli különbségek

Nem kell félni a halmozástól! Persze ezt inkább a vérbeli fashionistáknak ajánljuk, akik tökéletesen tudják párosítani a különféle mintákat. Ha valami különleges outfitet szeretnénk nem csak a csíkossal vagy a pöttyössel érdemes kombinálni, hanem magával a kockással is. A lényeg, amire figyelni kell, hogy a kockák mérete legyen eltérő.

