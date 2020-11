"9 kilóval könnyebb vagyok, mint a baba előtt" - Iggy Azalea megmutatta szülés utáni alakját

Nyár elején még a legnagyobb rajongók is meglepődtek, amikor bejelentette, hogy nemrég megszületett első gyermeke! A rapper 9 hónapon át titokban tudta tartani várandósságát, majd egy posztban elmondta, miért döntött úgy, hogy egy darabig eltitkolja a baba érkezését:

ezt követően jó pár hónapig nem mutatta meg kisfiát, ám nemrég megtört a jég, sőt, azt is elárulta, hogy szuperül érzi magát a bőrében. Twitteren mesélt arról, hogy fél év alatt annyit fogyott, hogy már most 9 kilóval vékonyabb, mint azelőtt, hogy várandós lett volna gyermekével. A napokban mutatott is magáról pár képet, és tény, hogy nagyon jó formában van!

Vannak anyukák, akik nem tudnak lefogyni a szülés után? (nem hencegni akarok, csak kíváncsi vagyok, így jártál-e). Nem akarok/nem is próbálok fogyni, de szó szerint leolvadnak rólam a kilók, ez hormonális? Aggódnom kéne? 9 kilóval könnyebb vagyok, mint a baba előtt, és még mindig fogyok.

Az év legnagyobb sztárfogyása persze Adele-hez kötődik, aki 45 kilót adott le!

