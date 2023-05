III. Károly király koronázási ceremóniája az egész világot lázban tartotta hétvégén, nemcsak a tévében, de a helyszínen is rengetegen követték figyelemmel a történéseket. Mi is így tettünk és igyekeztünk összegyűjteni a legizgalmasabb pillanatokat, többek között a legstílusosabb vendégekről készítettünk listát, Katalin hercegné gyönyörű ruháját is megmutattuk, ahogy azt is, hogyan lopták el a show-t a gyerekek.

Természetesen sokan beszéltek arról is, hogy Harry hol foglalt helyet az apátságban, ahogy az sem hagyta nyugodni a rajongókat, hogy mindössze 1 órával az esemény után a herceg máris hazarepült a családjához. Mindenesetre még mindig van miről beszélni a koronázás kapcsán, ugyanis pár órával ezelőtt jelentek meg az eseményen készített hivatalos portrék, amik bekerülnek a történelemkönyvekbe is.

A Daily Mail szakértője, Richard Fitzwilliams máris kiértékelte a fotókat, szerinte a Károlyról készült szóló fotó erőt sugároz, egy olyan uralkodót mutat, aki pontosan tudja a feladatát. Szerinte Kamilla sokkal lazábbnak, barátságosabbnak tűnik, hiszen egy nagyobb mosolyt is megengedett magának.

„A közös portré kifejezi, kik azok az emberek, akikre Károly számíthat. Aki pedig nincs jelen, annak okát mindenki tudja” - mondja Richard.

A fotón mindössze négy 70 év alatti személy szerepel és Anna hercegnő különösen fontos szerepet kapott, hiszen a király mellett helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy nagyra értékeli őt és nagyban fog rá támaszkodni is. Ráadásul nem fehér ruhában - ahogy az összes többi női tag - hanem egyenruhában szerepel a képen.

„Anna hercegnő közelsége az uralkodóhoz nem véletlen. Anna tapasztalt és szorgalmas, ismeri a rendszert. A király tudja, mennyire népszerű, így nem véletlenül áll mellette” - teszi hozzá a szakértő.

Természetesen nem csak az beszédes, hogy kik szerepelnek a közös képen, hanem az is, hogy ki az, aki nincs jelen. András herceg korábbi botrányai miatt nem szerepel a fotón, Harry herceg pedig lemondott a kötelességeiről és jogairól, így nem számít a királyi család dolgozó tagjának, emiatt pedig csak meghívott vendégként jelent meg a ceremónián és a nem került rá a fotóra.

III. Károly és Kamilla a megosztott portrék mellett köszönetet mondott mindenkinek, aki velük ünnepelt:

„A koronázás legnagyobb ajándéka az volt, hogy tudtuk, támogatnak és bátorítanak minket, és hogy tanúi lehettünk az önök kedvességének, ami sokféle módon jutott kifejezésre – most, hogy újra az Egyesült Királyság, a királyságok és a Nemzetközösség népének szolgálatának szentelhetjük életünket.”

Károly az Egyesült Királyság és 14 további nemzetközösségi ország uralkodója lett, akit Justin Welby, Canterbury érseke koronázott meg Szent Eduárd koronájával a Westminsteri apátságban.

