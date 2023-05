III. Károly király csupán négy éves volt, amikor részt vett édesanyja, II. Erzsébet királynő koronázásán. Ez az élmény pedig egész élete során meghatározó volt, főleg azzal a tudattal együtt, hogy egyszer eljön az idő, amikor az ő fejére kerül majd a korona.

Így is történt, bár 74 éves koráig kellett rá várnia. És most unokája, György herceg is hasonlókat élhetett meg, amikor ott sétált III. Károly király mögött a koronázáson. György herceg egyszer király lesz, hiszen III. Károly király után György édesapja, Vilmost kerül majd a trónra, ha pedig minden rend szerint történik, egyszer eljön majd György herceg ideje is.

Éppen ezért, annak ellenére, hogy György herceg még csak kilenc éves, már most fontos szerepet töltött be a koronázás során. Ezzel György herceg lett a legfiatalabb leendő király, aki hivatalos szerepet kapott a koronázáson, miután nagyapja négy apródja egyikévé nevezték ki.

A kilencéves György herceg feladata volt a király palástjának cipelése három másik díszpolgárral - a 13 éves Lord Oliver Cholmondeley, a 13 éves Nicholas Barclay és a 12 éves Ralph Tollemache fiúkkal - együtt. Mindhárman őfelsége barátainak fiai.

Kamilla királyné úgy döntött, hogy saját apródjai közé választotta három unokáját, a 13 éves ikreket, Gus és Louis Lopes-t és a 13 éves Freddy Parker Bowles-t, valamint dédunokaöccsét, a 10 éves Arthur Elliotot.

György herceg tökéletesen végezte a feladatát. Hihetetlen, hogy már kilenc évesen ilyen jólnevelt és szabálykövető!

Tökéletes kis apród volt!

György herceg öccse, Lajos herceg jóval egyszerűbb élethelyzetben van, hiszen őt nem fenyegeti az a veszély, hogy egyszer király lesz. És mintha a gondtalan élet gondolata bele is lenne kódolva az öt éves kisfiú génjeibe, hiszen egészen pici kora óta lazán veszi a nyilvános szerepléseket. Olyan lazán, hogy gond nélkül neveti ki a paparazzikat vagy éppen fogja be édesanyja száját mindenki előtt. Mivel Lajos herceg a család mókamestere, a rajongók hatalmas kedvence is, és mindenki várta, hogy mit produkál majd a koronázáson. Az utóbbi szerepléséhez képest jóval visszafogottabb volt, de ásítozásával és kémlelő tekintetével ismét sikerült ellopnia a show-t!

Lajos herceg mellett nem unalmas az élet!

A nyolc éves Sarolta hercegnő mini Katalin hercegnévé változott

Akárcsak György hercegre, Sarolta hercegnőre is fontos feladatok várnak majd felnőtt élete során. A történelem ugyanis megismételte önmagát. III. Károly király élete során legnagyobb segítője húga, Anna hercegnő, György herceg (a jövendőbeli király) életében pedig ezt a szerepet majd Sarolta hercegnő tölti be.

A koronázáson a 41 éves walesi hercegné és 8 éves lánya is Jess Collett x Alexander McQueen lenyűgöző fejdíszét viselték tiara helyett. És mindketten szinte teljesen hasonló Alexander McQueen ruhában tündököltek, melyeken gyűszűvirág, nárcisz és lóhere motívumokat ábrázoló cérnametszetű hímzés volt látható, melyek az Egyesült Királyságot alkotó négy nemzetet jelképezik.

Csodálatos anya-lánya pillanatnak lehettünk tanúi!

Ezeket a dolgokat biztosan nem tudtad III. Károly királyról!

Galéria / 10 kép 10 érdekesség, amit lehet nem tudtál III. Károly királyról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Lesd meg a koronázás legstílusosabb szettjeit!

Galéria / 12 kép Ők voltak a legstílusosabb vendégek Károly király koronázásán Megnézem a galériát