Csodaszép nő lett Heidi Klum lányából: a 19 éves Leni elárulta, hogy édesanyja nyomdokaiba lép-e

lánya, Leni Klum idén májusban lesz 20 éves és édesanyjához hasonlóan ő is modellkedéssel foglalkozik. Jelent már meg kifutón, ahogy címlapon is szerepelt már, tehetségét és szépségét pedig kétségkívül édesanyjától örökölte. Feltörekvő karrierje által egyszer olyan hírnévre is szert tehet majd, mint Heidié, ám egyáltalán nem biztos, hogy a modell karrierben szeretne kiteljesedni.

korábban az E! News magazinnak arról számolt be, hogy nagyon izgatott, hogy modellként láthatja viszont lányát, ám Leninek más tervei is vannak.

„Ki tudja, hogy ez lesz-e az, amit egész életében csinálni akar majd. Tanulmányokat folytat, belsőépítész szeretne lenni, épp most is ezt csinálja. Még csak 19 éves, tudod? Ki tudja, mi mindent fog még csinálni.”

nak összesen 4 gyermeke van, Leni közülük a legidősebb, őt követi a 18 éves Henry, a 16 éves Johan és a 14 éves Lou. Leni egyébként egyre gyakrabban tűnik fel édesanyja mellett, nemcsak közös címlapon szerepeltek, de együtt öltöznek be tavaly halloweenkor, idén év elején pedig együtt gáláztak:

forrás: Getty Images/Stefanie Keenan

Nekik bizony nem volt túl jó gyerekkoruk:

Galéria / 7 kép Sötét titkok a csillogás mögött: 6 egykori gyereksztár, aki szörnyű dolgokon ment keresztül Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria