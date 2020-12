Minden Star Wars-rajongó kapaszkodjon meg! Hayden Christensen is csatlakozik az Obi-Wan Kenobi sorozathoz

A Lucasfilm elnöke, Kathleen Kennedy megerősítette, hogy a Star Wars-filmek sztárja, újra magára ölti Darth Vader jelmezét, méghozzá a készülő Obi-Wan Kenobi életét bemutató spin-off sorozatban.

A széria címszereplője természetesen Ewan McGregor lesz, a történet pedig 10 évvel a Star Wars: A Sith-ek bosszúja című rész eseményei után fog játszódni. Ám, ami ennél is felvillanyozóbb lehet sokak számára, az az, hogy nagy hangsúlyt fognak fektetni a világ egyik leghíresebb gonosz karakterének felemelkedésére is. Hiszen, aki emlékszik, az jól tudja, hogy a harmadik részben lett Anakin Skywalkerből Darth Vader. Azt azonban még nem árulták el a készítők, hogy Christensent láthatjuk-e majd maszk nélkül is.

A várva várt előzménysorozatban olyan színészek kaptak még szerepet, mint Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Denise Gough és Adria Arjona. A forgatókönyvet pedig Joby Harold írja, aki januárban csatlakozott a projekthez. Kennedy azt is bejelentette, hogy a sorozat forgatását 2021-ben kezdik meg, így nagy valószínűséggel 2022-ben fog debütálni a sorozat.

