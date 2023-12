Havi horoszkóp január: az Oroszlánok a sikert ünnepelhetik, a Skorpióknak érdemes a sarkukra állniuk

HAVI HOROSZKÓP JANUÁR

KOS (március 21-április 20)

Szinte megállás nélkül azon fáradozol, hogy a környezetedben élőknek megfelelj, mely rendkívül fárasztó számodra, nem szeretnél azonban senkinek csalódást okozni, ezért folyamatos mozgásban vagy. Mivel mára mindenki megszokta az általad képviselt hozzáállást, épp ezért komoly elvárásokat támaszt veled szemben, a végtelennek tűnő teherbíró képességedre alapozva ugyanis úgy gondolják, hogy nem ismersz lehetetlent. Neked azonban roppant kimerítő az, hogy mindenkit elégedetté tegyél, épp ezért egyetlen dolgot tarts szem előtt: az az ember, akinek meg kell felelned, az te, magad vagy, elsősorban azon fáradozz tehát, hogy békében legyél önmagaddal, a többi másodlagos!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan markáns véleményed van egy bizonyos dologgal kapcsolatban, egyelőre azonban nem érkezett még el a megfelelő alkalom arra, hogy nyilvánosan ki is nyilvánítsd. Nem biztos ugyanis, hogy megértenének, ráadásul az sem kizárt, hogy még meg is bántanál másokat. Erre pedig semmi szükséged, igyekezz tehát kerülni a konfliktushelyzetet, egyelőre inkább fogd vissza magad és hallgass, mert ezzel jó sok bajt elkerülhetsz. Ne aggódj, eljön majd a te időd is, amikor olyan hangosan hallathatod a hangodat, ahogy csak a csövön kifér, egyelőre viszont próbálj meg uralkodni magadon!

IKREK (május 21-június 21)

Az ünnepek elteltével az év első hónapjára kész tervvel rendelkezel, mostmár csupán arra van szükséged, hogy a körülmények ideálisak legyenek ahhoz, hogy teljesen simán végigmenj egy akadálypályán. Rögtön a táv elején azonban úgy tűnik, hiba csúszhat a számításaidba, váratlan események befolyásolják ugyanis a helyzetet, mely gyors és hatékony beavatkozást igényel. Ez is azt bizonyítja, hogy nem lehet mindent előre látni, ráadásul vannak bizonyos dolgok, amelyekre bármennyire is szeretnél, egyszerűen nem tudsz hatással lenni. Próbálj újratervezni, de semmiképpen ne vessz el a részletekben!

RÁK (június 22-július 22)

Bár nem igazán szereted a kissé szürke, depresszív hangulatú januárt, mégis gyökeresen változhat meg az életed egyetlen pillanat alatt az év első hónapjában. A Sors kegyeltjeként ugyanis belebotlasz valakibe, akivel az első másodperctől kezdve kölcsönös a szimpátia, de talán ennél többről is lehet szó. Ezt a lehetőséget most ne engedd ki a kezedből, hiszen ha elszalasztod, nem tudhatod, mikor jön majd ismét szembe hasonló. A fokozatosság elvét betartva érdeklődj, ismerkedj, flörtölj, az élet pedig majd eldönti, hogy lesz-e hosszútávon közös jövőtök!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, 2024-re sikerült felérned a csúcsra, sikerült ugyanis elérned mindent, amit a tavalyi évben elterveztél. Bár nagyon sok időt és energiát kellett feláldoznod érte, de megérte, nem volt hiábavaló a fáradozásod, hisz most eljött a te időd. Harapj egy nagyot a siker gyümölcsébe, mert ezt egyedül magadnak köszönheted, mert minden nehézség ellenére kitartottál és nem adtad fel akkor sem, amikor mások már régen nem hittek sem benned, sem az egész utadban. Méltán lehetsz most büszke magadra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hónapban egymást érik majd a váratlan helyzetek, amelyekben szükség lesz a szakértelmedre, illetve arra, hogy a megfelelő tapasztalatodat és tudásodat bevetve segíts a társaidnak megoldani bizonyos nyitott mondatokat. Ennek lesz egyfajta csapatépítő ereje is, ami azért hasznos, mert a sikereken keresztül össze tudjátok kovácsolni a közösséget. Ezen kívül pedig roppant hálásak lesznek neked a környezetedben élők az általad nyújtott segítségért, te pedig büszke lehetsz magadra, hiszen valahogy mindig jókor vagy jó helyen, mely valóban elismerésre méltó!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Épp, hogy véget ért a szilveszteri buli, te máris felelősségteljes feladatot kapsz a nyakadba, mely igen nagy fejtörést okoz, fogalmad sincs ugyanis, hogyan állj neki. Ne is habozz sokáig, keress magad mellé valakit, aki járt már a számodra kijelölt úton, pontosan tudja tehát, hol kell bevenni a kanyart ahhoz, hogy ne tévedjetek el. Nyugi, nem szégyen az, ha kérdezel, amennyiben ugyanis mindenféle hazárdőr játékba kezdesz, abban az esetben semmiképp nem fogsz tudni zöldágra vergődni, mitöbb, jó eséllyel csúfos kudarcot vallhatsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akad valaki a környezetedben, akivel egyszerűen semmiben nem értesz egyet, ő pedig folyton kritizál, semmit nem tart jó döntésnek, amit önállóan hozol. Ezt persze nem vágja egyenesen az arcodba, inkább lekicsinylően beszél rólad, hogy ilyenformán adja a tudtodra, baja van veled. Mivel azonban intelligens embernek tartod magad, épp ezért nem akarsz belemenni a felesleges adok-kapokba, ezért egyszerűen csak kerüld el a társaságát. A mondás szerint amilyen az "adjonisten, olyan a fogadjisten", de te hagyd az egészet!

NYILAS (november 23-december 21)

Januárban meglehetősen sokat sokat remélsz egy bizonyos projekttől, melyen hosszú ideje dolgozol már idődet és energiádat nem kímélted a siker érdekében. Mivel azonban az eredmény nem akar látszani, épp ezért kezded elveszíteni a türelmedet, hiszen egyenlőre nem látod a fényt az alagút végén. Türelem és kitartás nélkül azonban nem fogod tudni elérni azt, amire vágysz, ne sürgess semmit, a dolgok haladnak a maguk útján, ne akard a természetes folyamatokat befolyásolni. Azt sem parancsolhatod meg, hogy essen az eső vagy süssön a Nap, hát ezzel az üggyel is valahogyan így vagy!

BAK (december 22-január 20)

Az év első hónapjában valaki próbál valamire rávenni, amiben te csak és kizárólag az ismeretleneket látod, illetve a kudarc lehetőségét. Az illető azonban nem tágít, mindenáron szeretne belerántani a kalandba, még annak ellenére is, hogy minden porcikád tiltakozik ellene. Nem kell azonban udvariaskodó köröket futnod, mondd meg neki, hogy ez nem a te asztalod, nem látod benne a siker lehetőségét, mi több, az egész abszolút mértékben hidegen hagy. Ha másképp nem, talán majd ebből érteni fog!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az év első hónapja aggályokat hoz számodra, melyeket azonban igyekszel titkolni mások előtt, amíg ugyanis nem tisztázod valamennyit, addig nem szeretnéd, hogy faggatni kezdjenek. Valaki azonban egy ponton mégis ráérez a nyugtalanságodra és neked szegezi a kérdést, hogy bánt-e valami. Mivel a rád nehezedő terhet igen jelentősnek érzed, épp ezért amennyiben kellőképp megbízhatónak találod az illetőt, abban az esetben jobb, ha megnyílsz és elmondod, hogy jelen pillanatban mik azok a tényezők, amelyek nem hagynak nyugodni. Könnyen lehet, hogy olyan tanácsokat kapsz, melyek réven minden a helyére kerülhet benned!

HALAK (február 20-március 20)

Az év első hónapja komoly presztízscsatát hoz számodra, amelyet a feletteseid elismeréséért vívsz valakivel, aki tulajdonképp ősi riválisodnak számít. A győzelem érdekében tehát gyakorlatilag ész nélkül rohansz előre, azt sem nézve, hogy kin gázolsz át. Amennyiben egy kissé lelassítasz, abban az esetben beláthatod, hogy olyan embereket bánthatsz meg csak azért, hogy valakit két vállra fektess, amiért nem biztos, hogy megéri az egészbe belevágni. Értékeld azt, aki melletted áll, ne kockáztass semmifajta kapcsolatot, hiszen nem ér annyit az a győzelem!