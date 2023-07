Harry Styles napjaink egyik legünnepeltebb és legsikeresebb előadója, aki bebizonyította, hogy nem csupán a zenéléshez ért (legutóbbi turnéjával beutazta az egész világot), de a színészkedésben is tehetséges, ráadásul nem is kicsit!



A Nincs baj, drágám! Forgatásán ráadásul még a szerelem is rátalált Olivia Wilde személyében, akit bár a rajongók nem igazán fogadtak el, mégis boldoggá tette Harryt, a két sztár pedig ráadásul több, mint két évig alkotott egy párt.



Aztán persze a fanok fellélegeztek, amikor kiderült, hogy Harry és Olivia külön utakon folytatják, ám most úgy tűnik, hogy újra idegeskedhetnek... Persze egyelőre szó sincs arról, hogy a két sztár visszatalált volna egymáshoz, de Harry nyaralós képei világosság tették, hogy a kapcsolatuk tényleg nagyon komoly volt.



Harry Styles ugyanis épp a barátaival nyaral Olaszországban egy hajón, a lesifotósok pedig lencsevégre kapták, miközben csak egy apró fürdőnadrág volt rajta. A rajongóknak pedig azonnal feltűnt, hogy az egyik combján ott díszeleg egy eddig nem látott, „Olivia” feliratú tetoválás:

Persze azonnal elindultak az összeesküvés-elméletek, miszerint nem is Olivia a szó, amit látunk a képeken, sőt, egyesek szerint, ha valóban az Olivia szó van Harryre rátetoválva, az nem exére, hanem a One Direction 2015-os albumán lévő Olivia című számra utal...

Nos, a választ egyedül csak Harry Styles tudja, de ha véletlenül megszólalna a dologgal kapcsolatban, akkor azonnal megírjuk!



Persze nem Harry az egyetlen, aki tetoválásokkal rendelkezik a sztárvilágban. Ha kíváncsi vagy rájuk, akkor katt a galériára!

