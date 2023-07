Micsoda?! Majdnem kidobták Harry Styles szemét a bécsi koncertje közben

Bár a TikTokon rengeteg videó terjed arról, hogy mennyire jó hangulatúak Harry Styles koncertjei, hiszen a fiatal énekes sok időt és energiát szán arra, hogy a műsor alatt beszélgessen a rajongóival, elolvassa a tábláikat és együtt nevessenek.



A minap viszont a dolgok a visszájára sültek el, érthetetlen okból ugyanis egy lelkes rajongó úgy döntött, hogy hozzávág valamit Harryhez, amit végül meg is tett... Csakhogy az ismeretlen tárgy szemen találta a világhírű sztárt, az esetről pedig még videó is készült:

Ráadásul ez a dobálós eset nem az első alkalom volt a Harry Styles koncerteken, néhány hónappal ezelőtt, novemberben ugyanis hasonló módon találták el az énekest a színpadon, ami után rengeteg bejegyzés született Twitteren, amikben a rajongók arra kérik a többi fant, hogy még véletlenül se dobálják a sztárt a színpadon SEMMIVEL.



Persze az internet népe most is kiakadt a felvételt látva, és rengetegen írtak kommenteket a TikTokon és Twitteren egyaránt, amelyeknek a lényege egyöntetűen az volt, hogy a rajongóknak kicsit le kéne nyugodniuk, és le kéne állniuk Harry dobálásával...



Hát ezzel valószínűleg nem csak mi, de még maga Harry Styles is egyetért!



