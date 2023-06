Harry Styles korunk egyik, ha nem a legnépszerűbb férfi előadója, aki az utóbbi években azt is bebizonyította, hogy nem csak az énekléshez és a dalszerzéshez, de a színészkedéshez is ért. Persze egyik legfrissebb filmjét (Nincs baj, drágám) hatalmas botrányok kísérték, az alkotást népszerűsítő press tour ugyanis egyáltalán nem úgy sikerült, mint ahogy tervezték.



Azóta ráadásul Harry túlvan egy szakításon is, hiszen Olivia Wilde és ő két év után úgy döntöttek, hogy véget vetnek a kapcsolatuknak, aminek a legtöbb rajongó elképesztően örült. A több millió fan szerelme pedig a sztár legutóbbi koncertje után valószínűleg csak még intenzívebb lett, Harry ugyanis újra bebizonyította, hogy mennyire odafigyel azokra, akik szeretik.



Történt ugyanis, hogy a június 20-ai fellépése alatt a Love on Tour egyik állomásán leállította az egész koncertet, hogy egy várandós kismama használhassa a mosdót:

„Ki kell menned pisilni? Szerintem el kellene menned pisilni, és tuti, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos, hogy Sion elmenjen pisilni, ugye?” – kérdezte Harry a közönségtől a walesi Cardiffban, majd így folytatta:



„Tudjátok, hogy mit fogok csinálni kivételesen? Te elmész pisilni, én pedig addig húzni fogom az időt, így nem maradsz le semmiről, ha sietsz!”



Harry pedig így is tett, így amíg a kismama elszaladt a mosdóba, az énekes azzal szórakoztatta a tömeget, hogy felolvasta a rajongók tábláit, amikor pedig a várandós nő visszatért, folytatta is a koncertet.



Ugye, hogy most még jobban imádod Harryt, mint eddig? Hát mi is!



