Mintha Dianát látnánk: Harry herceg teljesen úgy viselkedett, mint édesanyja, a rajongók pedig imádják

Diana, walesi hercegné mindig is híres volt közvetlen, barátságos és nyitott viselkedéséről, amivel egyből az emberek szívébe lopta magát. Ezért nem lepett meg senkit, hogy mindkét fia, Vilmos és Harry is hasonló személyiséggel lettek megáldva. Sajnos Harry-nek ugyan nagyon megromlott a kapcsolata családjával, ám ettől még a nyilvános eseményeken és a magánéletben is pontosan olyan szeretettel fordul az emberek felé, akárcsak Diana.

Legutóbb az Invictus Games rendezvényén jelent meg, ahol egy kis rajongójával kapták lencsevégre. A 38 éves herceg a nigériai védelmi miniszter mellett ült a németországi düsseldorfi eseményen, amikor egy fiatal rajongója odament hozzá. Harry örömmel beszélgetett a kisfiúval. A felvételeken pedig jól látszódik, hogy Harry igazi apaként, gondoskodó férfiként kommunikált a gyerkőccel, pontosan úgy, ahogy annak idején édesanyja is tette más gyerekekkel.

Az Invictus Games-t Harry herceg alapította 2014-ben, amit azért hozták létre, hogy "ünnepelje a legyőzhetetlen emberi szellemet, és reflektorfénybe állítsa a férfiakat és nőket, akik szolgáltak". A néhány évente egyszer megrendezésre kerülő rendezvényt olyan személyek számára rendezik meg, akik a fegyveres erőknél teljesítenek, vagy korábban ott teljesítettek szolgálatot. Harry herceg maga is a hadsereg veteránja.

A nyitó eseménynek a londoni Queen Elizabeth Olimpiai Park adott otthont még 2014-ben. Az idei megmérettetésnek pedig Németország. A verseny a düsseldorfi Merkur Spiel-Arénában zajlik, és állítólag 10 különböző sportág és több mint 500 versenyző vesz részt rajta.

Ha még többet olvasnál a hercegről!

Galéria / 8 kép Harry herceg alig ismert exei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha Diana hercegné is érdekel!

Galéria / 5 kép Diana hercegné őszinte véleménye a királyi család tagjairól Megnézem a galériát