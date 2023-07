Harry hercegnél végleg betelt a pohár: azt tervezi, hogy hátat fordít Meghannek

Mióta Harry és Meghan lemondtak az összes királyi kötelezettségükről, és otthagyták Angliát, hogy az Egyesült Államokba, azon belül is Los Angelesbe költözzenek, nem telik el úgy nap, hogy ne cikkeznének róluk.



Ezek a cikkek/hírek pedig az esetek többségében nem pozitív hangvételűek, ugyanis Meghan és Harry rengeteg megkérdőjelezhető dolgot tettek az elmúlt három évben... Interjúkat adtak, megjelent a saját dokumentumsorozatuk a Netflixen, Harry pedig írt egy könyvet, ennek a sok dolognak pedig mind-mind egy mondanivalója volt; nekik nagyon rossz és nehéz, az angol sajtó és a királyi család pedig rossz és gonosz.



Ez persze egy idő után feltűnt az embereknek, és még az eleinte nagyon befogadó Amerika is ellenük fordult mostanra, az ugyanis a világon senkinek nem szimpatikus, hogy bár évek óta azért panaszkodik Meghan és Harry, hogy privát életet szeretnének, ennek ellenére viszont több millió dolláros szerződést kötöttek a Netflixszel, és ahol csak tudnak, a királyi családban elszenvedett sérelmeikkel hakniznak...



Most viszont úgy tűnik, hogy Harry hercegben megváltozott valami, ugyanis a hírek szerint Meghan szerződést írt alá a WME celebmenedzsment-guru Ari Emanuelrel, a szerződésben pedig egyáltalán nem szerepel Harry. A névtelen forrás szerint ugyanis Harrynek teljesen elege lett a jelenlegi életéből, és úgy gondolja, hogy eltávolodott az eredeti céljától, vagyis a jótékonykodástól (ezzel mi is abszolút egyetértünk, Harry!)



A herceg tehát úgy döntött, hogy teljesen visszavonul a rivaldafénytől, és azt tervezi, hogy egyedül indul útnak Afrikába egy jótékonysági ügy miatt. Ráadásul Harry ugyanazt az útvonalat akarja bejárni Afrikában, amit néha édesanyja, Diana hercegné is.



Persze azt egyelőre nem tudni, hogy ehhez mit szól felesége, Meghan...



