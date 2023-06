Régóta tudni lehet, hogy Katalin hercegné és Meghan Markle kapcsolata a kezdeti szimpátiát követően nem alakult fényesen. Biztosra sosem fogjuk tudni, hogy mi okozta köztük a feszültséget, de időről időre új információk látnak napvilágot, melyek alapján rekonstruálni lehet a történéseket.

Harry herceg memoárjából egy olyan kérdésre kaptunk választ, ami 2018 óta foglalkoztatja a világsajtót. Abban az évben házasodott össze ugyanis Meghan és Harry, és akkoriban azt pletykálták, hogy Katalin passzív-agresszív üzenetekkel bombázta Meghant, aki ennek hatására sírva fakadt a menyegző előtt.

Akkoriban került elő Meghan apja is, Thomas, aki megpróbálta magára terelni a figyelmet, így Harry menyasszonya eléggé ki volt készülve. Ebben a feszült időszakban Katalin a következő SMS-t küldte Meghannek:

„Sarolta ruhája túl nagy, túl hosszú és túl buggyos. Sírt, amikor fel kellett próbálnia otthon.”





Meghan nem válaszolt azonnal, ugyanis rengeteg üzenetet kapott az esküvővel kapcsolatban, így csak másnap reagált, mégpedig így:

„Rendben, mondtam neked, hogy a szabó itt áll reggel 8 óta a Kensington-palotában. El tudnád vinni Saroltát, hogy ráigazítsák, ahogy az összes többi anyuka tette?”

Nem sokkal később megérkezett Katalin válasza:

„Nem, az összes ruhát át kell szabni.”





Meghan ezután megkérte Katalint, hogy vigye el Saroltát a szabóhoz, aki egész nap várja őket, Katalin pedig lezárta a dolgot egy „rendben” válasszal. Harry szerint Katalin egyébként másnap virágot és bocsánatkérő üzenetet is küldött Meghannak. De ez a sztori már tökéletesen mutatja, mekkora lehetett köztük a feszültség.

Most pedig egy újabb sztori látott napvilágot, amiből egyértelműen látni, hogy Katalin hercegné nem volt vevő Meghan humorára. 2018-as Trooping the Colour ceremónián már Meghan is csatlakozott a királyi család többi tagjához a Buckingham-palota erkélyén, ahonnan végignézzék a parádét. Ezt követően pedig Katalin hercegné nagyon lelkesen megkérdezte Meghant, hogy mit gondol, milyen volt élete első parádéja. Meghan az ömlengés helyett poénosan csak annyit válaszolt, hogy: „jó színes". Állítólag Katalin hercegné úgy érezte, hogy Meghan ezzel a poénnal degradálja az eseményt és egyáltalán nem fontos számára ez a kiemelkedő alkalom.

Te mit gondolsz erről?

Meghan Markle és Harry herceg dokusorozatából is szaftos részletek derültek ki.

