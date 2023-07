3 szuperegyszerű, tápláló reggeli, amit idén nyáron ki kell próbálnod

„Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár és vacsorázz úgy, mint egy koldus” – mondta az 1960-as években Adelle Davis táplálkozási szakértő, aki szerint a fittségünk és a testsúlyunk megőrzésnek kulcsa bizony a nap első étkezésében rejlik. A reggeli fontosságát azóta számtalan tanulmány igazolta: a kutatók egyetértenek abban, hogy azok, akik legalább hetente háromszor tápláló ételeket fogyasztanak ébredés után, csökkenthetik az elhízás, a magas vérnyomás, csökkenthetjük a szív-, és érrendszeri, illetve az anyagcsere-betegségek kockázatát, ráadásul energikusabban indítják a napjaikat. Mindeközben azok, akik gyakran kihagyják az első étkezést, nagyobb valószínűséggel kevésbé egészséges életmódot folytatnak, hajlamosabbak a dohányzásra, továbbá az alkoholfogyasztásra is, és vitaminhiányban szenvedhetnek. Ha szeretnéd megtapasztalni a reggeli jótékony hatását, olyan ételeket kell beiktatnod a menüdbe a korai órákban, mint a tojás, a zabpehely, a chia mag, a diófélék, a bogyós gyümölcsök, az avokádó vagy a túró. A jó hír az, hogy ezekből a hozzávalókból egyszerűen és gyorsan tápláló reggelit dobhatsz össze: mi most mutatunk is ezek közül hármat!

Gyümölcsös zabkása

Hozzávalók:

120 ml víz

120 ml dmBio rizsital vagy kókuszital

2 ek dmBio kókuszliszt

2 ek dmBio zabpehely

¼ tk só

1 banán és egy fél a díszítéshez (ehhez használhatunk aszalt gyümölcsöket is)

¼ tk fahéj

extra feltétek: aszalt gyümölcsök, mandulakrém

Elkészítés:

A vizet és a növényi tejet forraljuk fel egy edényben, majd folyamatos kevergetés mellett adjuk hozzá a kókuszlisztet, a zabot és a sót. Végül állítsuk alacsonyra a főzési fokozatot. Villával pépesítsük a meghámozott banánt és adjuk hozzá a kásához. Körülbelül még két percig főzzük, majd vegyük le a tűzről. Egy száraz serpenyőben pirítsuk meg enyhén a kókuszchipset – ezzel extra aromás ízt adhatunk az ételnek. Öntsük a kását egy tálba, szórjuk meg fahéjjal, aszalványokkal vagy akár szezonális friss gyümölcsökkel és a kókusszal megszórva tálaljuk!

Szuperegyszerű nyári smoothie

Hozzávalók:

1/4 csésze tej. vagy dmBio rizsital vagy kókuszital

1/2 csésze sima joghurt

2 csésze friss nyári gyümölcs (szeder, málna, eper, apróra vágott őszibarack és/vagy nektarin), hűtve

Elkészítés:

Dobd a gyümölcsöket előző este egy visszazárható zacskóba és fagyaszd le őket egy éjszakán át. Reggel öntsd a turmixgépbe a tejet vagy az alternatív tejet, add hozzá a joghurtot, aztán jöhetnek a lehűtött hozzávalók. Ezután csak annyi a dolgod, várj pár percet, amíg az alapanyagok pürésednek a gépben. Amikor kész vagy, díszítsd pár szem banánchipsszel vagy liofilizált eperrel díszítheted a smoothie-d és ha picit édesebb italra vágysz, datolyasziruppal anélkül fokozhatod az ízét, hogy aggódnod kellene a cukortartalom miatt.

Brownie-s chia puding

Hozzávalók:

2 csésze dmBio zabpehely

4 ek chia mag

4 ek méz

tej vagy cukrozatlan dmBio rizsital

4 ek dmBio cukrozatlan kakaópor

4 ek cukormentes csoki, vagy mogyorókrém

apróra vágott dmBio mogyoró

Elkészítés:

Fogj 4 zárható üveget és önts mindegyikbe 1 csésze zabot, 1 evőkanál chia magot, 1 evőkanál mézet, 1 evőkanál kakaóport és 150 ml tejet. Amikor kész vagy, rázd össze jól az üvegcsék tartalmát, majd tedd őket hűtőbe egy estére. Másnap adj hozzájuk 1-1 evőkanál cukormentes csoki, vagy mogyorókrémet és szórj a tetejükre apróra vágott pirított mogyorót.

