Gigi Hadid kislányának szobája maga a valóra vált álom

Alig 5 napja érkezett a hír, hogy megszületett Zayn Malik és első gyermeke. A pár egyelőre nem árulta el a kicsi nevét, a nemét viszont már ismerjük, a modell egy kislányt hordott a szíve alatt.

Az egy percig sem volt kérdés, hogy Gigiék gyermeke boldog és szerető családba születik, ugyanis a 25 éves modellt már a terhessége alatt is elhalmozta a családja, most pedig az is kiderült, hogy pár nappal a születése után a kislány máris igazi luxusban élvezheti az életet. az Instagramon bepillantást engedett lánya szobájába, amit egy neves fiatal művész, Austyn Weiner egyik festménye díszít.

Austyn egyébként a nagynéni szerepben is remekelhet a jövőben, ám Gigi azt is elárulta, hogy két másik nagynénije is van kislányának, az egyik a divat nagyasszonya, Donatella Versace, aki máris egy Versace rucival lepte meg a csöppséget, a másik pedig Taylor Swift, aki pedig saját maga készített a képen látható rózsaszín takarót.

Gigi és Zayn kislányának szobáját egyébként láthatóan meleg és természetes színek jellemzik, egy kis bohém csavarral, ami remekül passzol otthonuk többi részéhez, erről ugyanis már nyáron mutatott néhány fotót a modell:

Nincs is más hátra, csak az első fotó a kicsiről. Mi már nagyon várjuk!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 7 kép 7 sztáranyuka, akik őszintén beszéltek szülés utáni alakjukról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria