Elkészült Gigi Hadidék álomlakása, de egészen más, mint amire számítasz

ék kisbabája lassan megérkezik, nem csoda hát, ha ő és kedvese, Zayn Malik kicsit ráfeküdtek a lakásfelújításra. Na jó, igazából a modell szerint már tavaly elkezdték a renoválást, ami épp akkor fejeződött be, amikor megkezdődött a karantén. A New York-i két hálószobás lakás pedig így már bőven elég egy kisbaba érkezéséhez, ám Gigiék valószínűleg sok időt töltenek majd édesanyjáéknál, vidéken.

A modell büszkén mutatta meg új, bohém stílusú otthonukat, aminek kialakításában édesanyja is sokat segített. Kicsit más jelleű lakás ugrik be, ha a világ egyik első számú modelljére gondolunk, ám Gigi ismét bizonyította, hogy két lábbal áll a földön: merész, nagyon vidám, élénk színek, feliratok, lazaság és stílusosság jellemzi otthonkat.

A merész minták mellett néhány eklektikus alkotás is feldobja a lakást, többek között egy Austyn Weiner sárga-fekete darab az, ami nagyon izgalmas, illetve a fürdőszoba fala, ami a The New Yorker régi kiadásaival van beborítva. Ugyanitt a sok márvány teszi nagyon elegánssá ezt a lakrészt.

Hatalmas kedvencünk még a konyhában található "tésztablokk" - a rengeteg nagyon színes tészta látványa egészen meglepő, ugyanakkor tökéletesen passzol a párhoz, akik rajonganak a tésztaételekért.

Mi imádjuk a lakást, és kíváncsian várjuk a babaszoba fotóit is, ha majd elkészülnek!

