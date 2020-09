Sokáig titkolták, sőt miután hivatalosan is megerősítették a baba érkezését egy darabig nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Azóta természetesen több pocakos képet is lehetett látni a szépséges modellről, aki énekestől várja első gyermekét. A gólyahírnek a 25 éves szupermodell össze barátja és a családja is nagyon örült. Főleg a szintén modell húga, Bella, aki tegnap egy elképesztően édes képet posztolt a testvérével.

A közös fotón mindketten a hasukat fogják, amelyen nem Gigi kismama pocakja keltette fel az emberek figyelmét, hanem Belláé, ugyanis egy másodpercig mindenki azt hitte, hogy a fiatalabb Hadid lány is babát vár.

2020. június 11... két zsemle a sütőben, kivéve, hogy az enyém a hamburgerem, Gigié pedig Zayntől van.

Persze a kép alatti szöveg ellenére is sokan hitték azt, hogy Gigi után Bella is anyai örömök elé néz, így nem csoda, hogy az egész internetet sikerült felrobbantania. Igaz, hogy a legvékonyabb modellek közé tartozik a 23 éves sztár, több interjújában is elmondta, hogy a testalkatát a genetikának köszönheti, mivel imád enni. Kedvenc ételei között van a hamburger, a steak és a csirke.

Nővére, Gigi szeptember végére várja első kislányát, ami valószínű a következő 1-2 hétben esedékes.

