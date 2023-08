Nincs ennél kínosabb: George Clooney kijelentette, hogy többé nem barátkozik Meghan Markle-lel

Néhány évvel ezelőtt Meghan és Harry hatalmas népszerűségnek örvendtek, az egész világ imádta ugyanis, hogy a királyi családba bekerült egy izgalmas, életvidám és erős nő, aki talán új, frissebb irányt tud mutatni a monarchiában.



Ebből viszont végül nem lett semmi, Meghan és Harry ugyanis rövid idő után úgy döntöttek, hogy lemondanak a királyi kötelezettségeikről, és inkább Amerikában próbálnak szerencsét, távol a királyi családtól.



Amikor ez megtörtént néhány évvel ezelőtt, akkor azt hittük, hogy Meghan pártján áll egész Hollywood, köztük olyan hatalmas nevek, mint Oprah, vagy például . Az utóbbi időben azonban Meghanéknak nem kicsit lett rossz a hírük, hiszen sokan azzal azonosítják őket, hogy nem tudnak mást csinálni, csak évek óta a királyi családra panaszkodnak. Hollywoodban pedig most már hivatalosan is sorra elfordulnak tőlük, Oprah például nem hívta meg őket a 69. születésnapi partijára annak ellenére, hogy nagyon közel laknak egymáshoz, most pedig kiderült, hogy sem tartja már velük a kapcsolatot.



A színészt ugyanis nemrég megkérdezték, hogy jóban van-e Meghannel és Harryvel, amire George ennyit válaszolt:



„Nem tartom velük a kapcsolatot, Meghant egyáltalán nem ismerem."



George és felesége, Amal Clooney egyébként valószínűleg azért távolodtak el ilyen látványosan a sussexi pártól, mert már jobban húznak Károly király felé, ráadásul nem akarják, hogy Katalin és Vilmos megharagudjon rájuk...



Hát, nagyon úgy tűnik, hogy Hollywood egyre jobban kitaszítja magából Meghant és Harryt...



