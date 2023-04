Eláll a lélegzet! Ebben a mesebeli luxusingatlanban élt Gábor Zsazsa

Gábor Zsazsa 1937-ben ment hozzá első férjéhez, Burhan Belge török diplomatához, ám a frigyük 1941-ben véget is ért, ekkor pedig a szépségéről híres 24 éves lány úgy döntött, hogy követi testvéreit, és Hollywoodba költözött. A hollywoodi álom esetükben viszont nemcsak egy kósza eszménykép maradt, ugyanis mind a három Gábor lány színésznő lett.

A szórakoztatóipar egyszerűen rajongott értük, ők pedig mindent meg is tették azért, hogy életük még a tervezettnél is fényűzőbb legyen! Erre pedig egy újabb szemrevaló bizonyíték az a a rózsaszín Palm Springs-i villa, ami egykoron Gábor Zsazsa és nővére, Magda tulajdonában állt, és amit most 3,8 millió dollárért hirdettek eladásra, az ingatlant pedig a nemzetközi lapok is felkapták.

A Little Toscany előkelő negyedének tetején található házból 360 fokos kilátás nyílik a hegyekre és a városra. A Gábor nővérek 30 éven át birtokolták ezt a luxusingatlant, amihez többek között három hálószoba és öt fürdőszoba is tartozik. Az örökösök nagyon szépen megőrizték az egykori lakók emlékét, így nemcsak a bútorok eredetiek, de az otthont körülvevő csillogás is a testvérek ízlésvilágát tükrözi. Előre szólunk: egészen elképesztő! Galériánkra kattintva pedig megnézheted, hogy Gábor Zsazsa és nővére milyen meseszép luxusotthont teremtett magának a hollywoodi csillogás közepette!

Az InStyle magazin írása.