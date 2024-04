Kiszivárgott! Fülöp herceg kegyetlen becenevet adott Meghannek: haláláig bizalmatlan volt vele

A néhai Fülöp herceg állítólag mindig „óvatos” volt Meghannal, és többször is rámutatott, hogy az egykori színésznő „bomlasztó” a királyi család számára. Ezért gondolja úgy egy szakértő, hogy a Fülöp által adott becenév mögött meghúzódó üzenet kifejezetten brutális.

Többször is Wallis Simpsonhoz hasonlította, ugyanis mindkét nő amerikai volt, és elvált, amikor férjhez mentek a királyi család egy tagjához. A kettőjük közötti hasonlóságot korábban is kiemelték, de Fülöp állítólag kifejezetten Meghanra aggatott becenévvel próbálta megmutatni ezt. Ingrid Seward királyi szakértő és életrajzíró elmondta, hogy Fülöp olyan hasonlóságokra lett figyelmes, amelyeknek családon belül többször is hangot adott.

Annyi hasonlóság van, ezért Windsori hercegnének nevezte. Korábban pedig Dow-nak hívtuk. (Duchess of Windsor, vagyis a windsori hercegné rövidítése.)

Az Anyám és én című könyvében Seward azt írta, hogy Fülöp sosem tudott megbízni Markle-ben.

Azon kevesek egyike volt, akik óvakodtak (Meghan) bájtámadásától...Abban a pillanatban, amikor felfedezte Wallisszel való látszólagos hasonlóságát, DoW-ként becézte.

Hozzátette, hogy Fülöp herceg a királyi család „bomlasztójaként” emlegette Meghant, de felesége, a néhai Erzsébet királynő optimista volt, és „nagy reményeket” fűzött hozzá. Meghan és Harry azonban 2020-ban visszaléptek a királyi tisztségtől, és elhagyták az Egyesült Királyságot, hogy Kaliforniába költözzenek, ahol jelenleg két gyermekükkel élnek.

Ezzel pedig bebizonyosodott, hogy Fülöp igencsak jó emberismerő volt, hiszen ő már akkor látta, mi fog történni, amikor még senki más.

Fülöp herceg híres beszólásait sosem fogjuk elfelejteni!

