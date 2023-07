Fülöp herceg 1947. november 20-án vette feleségül az akkor még hercegnő Erzsébetet, és az együtt töltött közel 74 év alatt hűen is támogatta feleségét, aktívan kivette a részét a uralkodócsaládot érintő feladatokból, és eközben egy pillanatra sem adott le abból a kifinomult eleganciából, ami élete végégi annyira jól jellemezte őt.

Ahogy az InStyle podcastjának, a Teadélutánnak a 3. adásában is elhangzott, a feladata a kezdettől fogva egyértelmű volt: a királynő hitvesének feddhetetlennek, és stílusában szerénynek is kell lennie egyszerre, pont azért, hogy ne vonja el az emberek figyelmét a Föld egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb és minden bizonnyal leghíresebb nőjéről. II. Erzsébet királynő nyilvánosan viselt ruháit úgy tervezték, hogy megfeleljenek a protokoll követelményeinek, míg Fülöp hercegét úgy alakították ki, hogy hibátlanul észrevétlen maradjon. Ez persze nem volt egyszerű feladat, hiszen elképesztően jó megjelenésű, magas és sportos férfi volt.

Fülöp herceg tökélesen magabiztos volt a saját stílusát illetően – mindenkinél jobban tudta viselni a haditengerészeti zakót, inget és nyakkendőt. Soha nem volt a divat rabszolgája, tudta, hogyan akar öltözködni, és ezt a stílust tökéletesítette tovább az évszázad legnagyobb részében - mesélte Becky French, a Turnbull & Asser királyi inggyártó munkatársa.

A herceg minden alkalomra a legideálisabb ruhákat választotta mindegy, hogy egy lovaspóló versenyről, egy hivatalos eseményről vagy akár a saját esküvőjéről volt szó.

Galériánkban mesélünk még egy kicsit Fülöp herceg stílusáról miközben ikonikus fotókkal bizonyítjuk azt, hogy az elmúlt évitezedekben nála elegánsabb királyi családtag aligha létezett!

Galéria / 14 kép Fülöp herceg legstílusosabb pillanatai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

2023-ban is folytatódik az InStyle podcastsorozata, a Teadélután. Míg az első évad a múlt és jelen század legbefolyásosabb női alakjával, II. Erzsébettel foglalkozott, addig a második évadban már Fülöp herceg különleges élete kerül a középpontba. Ezért ha még többet hallanál a néhai uralkodó férjéről, akkor hallgasd meg Teadélután 2. évadának adásait, a legfrissebb 4. rész épp Fülöp szenvedélyeiről szól, ezért többek közt az öltözködési szokásairól, illetve az általa kedvel sportokról és a technikai újdonságok iránt érzett megszállottságáról is szó esik.

Az InStyle magazin írása.