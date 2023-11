A farmer helyett idén télen a francia nők a ’90-es évek kedvenc nadrágját hordják – Mutatjuk, mivel kombináld

A farmer örök divat, sosem lesz idejétmúlt és ósdi, sőt minden helyzetben megállja a helyét. Idén újra lángra kapott a farmerőrület, a különféle szabású nadrágok mellett a dzsekik, az overálok és a farmer anyagból készült kiegészítők is nagyot mentek. De úgy tűnik, ennek most télen egy kicsit vége szakad és nadrágfronton átveszi a helyét valami egészen más. A francia nők már viselik a menő trendet, ami egészen a ’90-es évekből éled újjá, és ami nem más, mint a jól szabott szövetnadrág. A ’90-es években például Jennifer Aniston is odavolt a minimalista trendért, ahogy mindenki más is.

forrás: Getty Images

Idén a barna és bézs színű szövetnadrágok kerülnek előtérbe, a klasszikus szabás pedig már meghódította Párizs utcáit. Ezek a darabok azonnal stílusossá tesznek minden szettet, sőt egy kicsit még drágábbnak is láttatják azokat.

Máris mutatunk néhány példát, amit idén télen érdemes lehet lemásolnod! Irány a galéria!

