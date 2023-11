A francia nők articsókavizet isznak puffadás ellen - tényleg működik?

A francia bevándorlók az 1800-as években hozták az articsókát az Egyesült Államokba, ahol azóta is előszeretettel fogyasztják. Manapság a francia nők (többek között) az articsóka egy másik felhasználási módját is népszerűsítik, és azt állítják, hogy ennek a tápanyagokban gazdag ételnek a víz formájában történő fogyasztása segíthet a puffadás és az emésztési zavarok csillapításában.

Mint minden wellness-trend esetében, itt is fontos utánanézni a szakértői információknak, hogy megtudjuk, valóban működik-e, ezért dietetikusokkal és táplálkozási szakemberek által megosztott információkat gyűjtöttünk össze, hogy kiderítsük, vajon a franciáknak van-e valami a tarsolyukban.

Olvasson tovább, hogy megtudja, milyen előnyei vannak az articsókavíz fogyasztásának, és hogy valóban enyhíti-e a puffadást.

Mi az articsóka víz?

Az articsókavíz egy olyan folyadék, amelyet általában egész articsókából (beleértve a levelet, a szárat, és a virágot is) készült koncentrátumból állítanak elő. Otthon is elkészítheted, de egyes bioboltokban palackozott articsókavizet is találsz.

Hidegen vagy forrón fogyasztva (mint az articsókateát), az articsókavizet ízletes és jótékony hatású italnak tartják, amely a méreganyagok kiürítésétől kezdve az emésztés javításáig mindenre jótékony hatással van, miközben rengeteg tápanyagot, például A-, C- és B1-vitamint, valamint vasat, magnéziumot, cinket és kalciumot tartalmaz. Most már globális szinten is trendinek számít, az articsókatea (lényegében forró articsókavíz) olyan országokban, mint például Vietnam, alapvető élelmiszer.

Vietnamban az articsókateát tra atiso-nak hívják, és az articsóka leveléből, szárából, gyökeréből és virágából készítik, hogy segítsen fejfájás, cukorbetegség és más betegségek esetén.

Az articsókavíz fogyasztásának előnyei

Megan Darlington Los Angeles-i dietetikus szerint az articsókavíz fogyasztása kiváló módszer az immunrendszer erősítéséhez, mivel rengeteg C-vitamint és antioxidánst tartalmaz. "Segíthet a stressz és a szorongás enyhítésében is, mivel magnéziumot, cinket és káliumot tartalmaz" - teszi hozzá a szakértő.

Az egyik lehetséges előnye a koleszterinszint csökkentése, bár Darlington rámutat, hogy ezek a tanulmányok articsókakivonat-kapszulákon alapulnak. "Nem túlzás azt feltételezni, hogy az articsókavíz rendszeres fogyasztása segíthet a koleszterinszint csökkentésében" - mondja.

Íme az articsókavíz fogyasztásának néhány lehetséges előnye:

- Csökkenti az LDL, a "rossz" koleszterinszintet

- Védi a májat a méreganyagoktól és segíti az epeképződést

- Antioxidánsokban gazdag

- Segítheti az emésztést

- Hatékony vizelethajtó

- Öregedésgátló hatású



Ezeket a potenciális előnyöket azonban nem szabad elhamarkodottan kezelni: Eva De Angelis, Argentínában élő dietetikus táplálkozási szakértő szerint még nincs elegendő bizonyíték az articsókavíz fogyasztásának előnyeire. "Az articsóka nem minden tulajdonsága vetíthető ki az articsókavízre, mivel nem minden tápanyag oldódik vízben" - magyarázza a szakértő.

Az articsóka víz segít a puffadásban?

Az articsókavíznek van potenciális puffadás elleni hatása. "Az articsókából származó cynarin-kivonat segít a puffadáson, mivel serkenti az epetermelést, ami segít a bélrendszerednek megemészteni a zsírokat, és felszívja a vitaminokat más élelmiszerekből" - magyarázza Darlington. Az articsókában található antioxidánsok közül kettőt (cinarin és szilimarin) összefüggésbe hoztak a jobb májműködéssel, különösen a máj méregtelenítő tulajdonságainak javításával; e méreganyagok eltávolítása szintén segíthet a puffadás enyhítésében.

Hogyan készítsünk articsóka vizet otthon

A Sauza azt javasolja, hogy otthon főzzük meg az articsókát, és a visszamaradt vízből készítsünk articsókavizet, miközben magát az articsókát is megehetjük, és hozzájuthatunk a jótékony rostokhoz. Készíts articsóka teát az articsóka levelek leforrázásával és a forralt víz teaként való fogyasztásával; a boltokban articsóka teafilterek vagy szárított articsóka is kapható.

