Fesztivál-kisokos: így találd meg a trendi, de praktikus ruhadarabokat

Nyakig vagyunk a fesztiválszezonban, márpedig az össznépi őrület lehetőséget ad rá, hogy nem törődve mások véleményével, azt hozhatsz ki a megjelenésedből, amit csak akarsz. A fesztivál az a hely, ahol biztos lehetsz benne, hogy senki sem fog kiakadni amiatt, amit viselsz, úgyhogy nyugodtan szabadjára engedheted a fantáziád.

A kreativitáson túl azonban a kényelem is fontos, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy praktikus ruhadarabokat válasszunk. Akár vízpartra, akár fesztiválra készülsz, az F&F új kollekciójában biztosan találsz kedvedre valót.

Mi is megtaláltuk a tökéletes fesztiválszetteket:

3 tipp, hogy látványos és praktikus legyen a fesztiválszetted:

Válassz egyrészes fürdőruhát

Az egyrészes fürdőruha nadrággal szuper fesztiválszett, de ha csobbanásra is van lehetőség, ahhoz is tökéletes.

Védjük a bőrünket

A pánt nélküli ruhák szupertrendinek számítanak idén is, de egy fesztiválon az is fontos, hogy védjük a bőrünket a direkt napsugárzástól, ezért válasszunk hozzá egy lenge, hosszú ujjú inget.

Insta-kompatibilis, de praktikus ruhadarabok

Persze az is fontos, hogy látványos legyen a a szettünk hiszen valószínűleg sok fotót készítünk, de mindig olyan ruhát válassz, amit később is tudsz használni, és a fesztivál után például a nyaralásra is magaddal viheted. Az egyszer használt ruhadarabok ideje ugyanis már rég lejárt! Az örökdarabok a legtrendibbek!