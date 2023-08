Vége a kék egyeduralmának? A farmerszoknyák 2023 nyarán ebben a színben hódítanak

A farmerszoknyák esetében a változás szele kódolva van, így tényleg semmi szokatlan nincs abban, hogy egy eddig háttérben mozgó változatuk a szezon közepén kerül olyan szinten előtérbe, hogy aztán abból trend is lesz.



Az elmúlt egy évben ráadásul olyan szerencsésen jöttek ki a trendek, hogy bőven volt alkalmuk arra, hogy a mini, midi és maxi változatban is megmutassák kihagyhatatlan arcukat. A farmerszoknyák eddig leginkább kék árnyalatban bizonyítottak, 2023-ban viszont a fehér ötletekkel gazdagodott ez a klasszikus paletta, ami így első ránézésre szuper kezdeményezésnek tűnik, hiszen még változatosabbá teszi a divatjátékot, na meg a fehéret egyébként is a nyár színének tartják.

Az irányzatra a divatkövetők is igencsak vevők, így nem kérdés, hogy a te személyes gyűjteményedben is elfér egy belőle. Szerencsére elég sok szín mellett képes megtalálni a saját hangját, így nem kell túl sokat aggódnod azon, hogy mikkel is kombináld egy-egy outfitválasztás során. Neked is felkeltette az érdeklődésed ezt a trend? Mutatjuk is a hozzá szükséges tuti vételeket!

Galériánkban mindenféle hosszban mutatunk tuti vétel, menő fehér farmerszoknyákat!

Galéria / 8 kép A 2023-as nyár legjobb fehér farmerszoknyái Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még több szoknyára vágysz? Akkor ezt se hagyd ki!

Galéria / 10 kép A 2023-as nyári szezon legmenőbb cargo szoknyái Megnézem a galériát