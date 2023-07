Azt mondják, már csak a boomerek meg az idősek használják a Facebookot, és nem csak azért, mert a Cambridge Analytica-botrány óta féltik a személyes adataikat vagy mert sehol máshol nem terjed annyi fakenews, mint itt, hanem mert már nem köti le a fiatalok figyelmét. Bár megalakulása óta folyamatos növekedés jellemezte a techcéget, az elmúlt hónapokban visszafordíthatatlannak tűnő fordulat jött. 2021 utolsó három hónapjában naponta átlagosan félmillió felhasználó törölte a profilját az oldalon, a részvények pedig egy ponton 25%-ot estek, ami 240 millió dollárt vont le a piaci értékéből (nem értek a tőzsdéhez, de ez nagyon sok pénznek tűnik még az alapító-tulajdonos, szemével nézve is). A TikTok mindeközben irtó gyors tempóban a világ legnépszerűbb applikációjává vált, megelőzve ezzel nem csak a Facebookot, de még a Google-t is. A világ leginkább hozzáértő elemzői szerint tényleg nagy a baj: ha a korábbi botrányok nem is hatották meg az átlagfelhasználót, a TikTok berobbanása meghozta a kegyelemdöfést a haldokló Facebooknak.



A Z-generáció tagjai már csak elvétve használják a közösségi oldalt, és az sem segít a Facebookon, hogy próbál felzárkózni a trendekhez: a céghez tartozó Instagram felületén például bevezették nemrég a Reel funkciót, ami azt jelenti, hogy a feedünkben azóta random rövid videók jelennek meg, pont mint a TikTokon, egy FB-meetingről kiszivárgott memo szerint pedig hamarosan az általunk követett emberek mellett ajánlott profilok is megjelennek majd a falunkon, szintén a nagy kínai app mintájára. A furcsa az az egészben, hogy a TikTok valójában nem egy közösségi oldal, hanem egy szolgáltatás, amin rövid videókat nézhetünk és oszthatunk meg, elvileg tehát nem kellene, hogy konkurenciát jelentsen. Csakhogy a felhasználói viselkedés is változik: úgy tűnik, a Z-generáció figyelmét jobban lekötik a szórakoztató videók és szívesebben használják kapcsolattartásra és -építésre ezt az app-et meg a Snapchatet, mint a boomerek a leharcolt Facebookot.

A probléma az, hogy mi, akik mégis csak a FB-on szocializálódtunk, és jó eséllyel több mint 15 éve használjuk napi szinten, nehezen szakadunk el tőle, akkor is, ha ugyanúgy rácsúsztunk a TikTokra, mint a tinik. Néhány huszonéves és harmincas ismerősömmel beszélgettem arról, miért használják még mindig a közösségi oldalt – és az egyikünk elmondta azt is, mikor döntött úgy, hogy végleg törli a profilját.

1. „Hiányoznának az ismerőseim”

Bár a legjobb barátaiddal meg a családtagjaiddal nyilván egyébként is tartanád a kapcsolatot, mégis jó érzés látni, miket posztolnak – pláne, ha keveset látod őket a valóságban. Csilla (29) négy éve él Skóciában és sokat jelent neki, ha látja, hogy a rokonai vagy a barátnői posztolnak magukról egy-egy képet. „Igaz, hogy csak a képernyőn látom őket ilyenkor, de mindig nagyot dobban a szívem, ha felbukkannak” – mondja. Lehetnek olyan távolabbi ismerőseid is, akiket nem hívnál fel havi rendszerességgel sem, de szereted látni, mi van velük épp, akár azért, mert cuki a golden retriever-jük, akár azért, mert szellemesen kommentálják az aktuális politikai történéseket.

2 – „Meg akarom őrizni az emlékeimet”

A Facebook annyira hozzánk nőtt, hogy sokunk számára a profiltörlés felérne egy ötödik végtag elvesztésével. „Szeretem, hogy felugrik a falamon az évfordulók alkalmával egy-egy fontos vagy totál dilis emlék – meséli a 30 éves Klaudia. – Annyi változáson mentem keresztül az elmúlt tizenvalahány évben, és ennek ott egy sor lenyomata a Facebook-profilomban: gimis kori kommentek, előnytelen fotók, amiken betaggeltek, és a szívemnek fontos lájkok olyan emberektől, akiket végleg elveszítettem.” Persze archiválhatod és letöltheted a teljes Facebook-történelmedet, de érthető, ha ez nem ugyanolyan számodra, mint az interaktív platformon nézegetni.

3 – „Nem emlékszem senki szülinapjára”

Ezt az érvet nem is kell magyarázni – bármennyire is káros és gáz a Facebook, nagyon hasznos funkció, hogy mindig emlékeztet az ismerőseid születésnapjára, láthatod az eseményeket, amelyeken részt vesznek, és persze megszokott az is, hogy egy-egy bulit zárt Facebook-csoportban szerveznek meg az emberek. Aki törli magát, az egy csomó részletről lemarad.

4 – „A profilommal lépek be más oldalakra”

A közösségi oldal-felületeink és applikációnk keresztbe-kasul össze vannak kötve, és ha a FB kiesik ezek közül, akkor egy sor app-hez megszűnik a hozzáférésed. Igen, most elsősorban a Tinderről beszélünk, amit nem is lehet használni, ha nincs Facebook-profilod! „A kajarendeléstől kezdve a taxihíváson át a GoodReads-profilomig mindenhez ezt a fiókomat használom – meséli Klaudia. – Egyszer nekiálltam regisztrálni külön-külön az oldalakhoz, hogy ne férjen hozzá a világ összes cége a Facebookon tárolt adataimhoz, de egy ponton feladtam. Azt hiszem, a Disney Emoji játék volt a mélypont, amiben az összes pontomat és elnyert emojimat elveszítettem volna, ha új profilt regisztrálok. Mindennek van határa!”

5 – „Ufónak számítok, ha nem vagyok elérhető a Facebookon”

„Ha az embernek munkahelye van vagy iskolába jár, akkor addig, amíg nem születik meg egy ugyanilyen széleskörben használt közösségi oldal, addig egyszerűen kikerülhetetlen a Facebook” – mondja Fanni (33), aki a mentális egészsége megőrzése érdekében egyszer féléven át élt FB nélkül, de kénytelen volt újra regisztrálni, mert a gimnáziumban, ahol tanít, minden kommunikációt ezen a platformon folytattak a többiek. „Azt láttam, hogy a diákok is csak a kapcsolattartásra használják az oldalt, de egyéb funkcióit nem használják, úgyhogy én is visszafogom magam, még profilképem sincs.” Hozzáteszi: „elfogadtam, hogy a Facebook a mindennapjaim szükséges része, de amennyire csak tehetem, nem ezen élem az életem és figyelek arra, hogy ne hasson rám károsan.” Ez jó stratégiának tűnik, de a közösségi oldal történetét ismerve, még így is kihívás lesz!

Ez a cikk a JOY magazinban jelent meg.



