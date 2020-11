Jude Law reagált: ezt gondolja arról, hogy Johnny Deppet kirúgták a Legendás állatokból

Ahogy már beszámoltunk róla, et elküldték a Legendás állatokból, miután pert vesztett a The Sun magazinnal szemben. A hirtelen bejelentés óta a kedélyek továbbra sem csillapodtak, és bár Johnny méltósággal vette tudomásul és fogadta el a helyzetet, a rajongói nem állnak meg. Volt kedvesére, Amber Heard-ra folyamatosan zúdulnak a negatív kommentek, sőt, petíció is indult ellene a napokban.

Amber Heard is reagált: ezt gondolja arról, hogy petíció indult ellene az Aquaman 2 kapcsán Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ez viszont a tényen nem változtat, bár kétségtelenül zseniális lett volna, et nem láthatjuk a harmadik részben Gellert Grindelwald szerepében, egy friss interjúban pedig erről kérdezték kollégáját, Jude Law-t, aki pedig Albus Dumbledore-t alakítja a filmben.

Ez egy óriási produkció, sok-sok réteggel. Valószínűleg ez az egyik legnagyobb film, amin valaha dolgoztam, és egy ilyen helyzetben nem lehet mást tenni, mint elfogadni a stúdió akaratát. Ennyit. Mert minden megy tovább, neked pedig meg kell jelenned, és el kell játszanod a szerepet, amit rád osztottak. Egy ilyen franchise-ban a stúdió hozza meg a nagy döntéseket, neked pedig alkalmazkodnod kell hozzájuk, hiszen egy nagy csapat tagja vagy.

Mondta Jude, akiről elmondható, hogy nagyon óvatosan fogalmazott a témában, de tartózkodása inkább annak tudható be, hogy sajnálja a dolgot, mintsem annak, hogy egyetért vele.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép Színészek, akiket kirúgtak egy forgatásról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria