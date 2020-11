Erre a karrierje is rámehet? Amber Heardnek nagyon keményen nekiestek a rajongók

Újra kitört a Amber Heard vs. háború a neten, az indulatok pedig finoman szólva is forrnak. A botrányt az robbantotta ki, hogy miután Johnny pert vesztett a The Sun lappal szemben a múlt héten, a Warner Bross kipenderítette őt a Legendás állatok filmsorozat várva-várt folytatásából, döntéséről pedig egy hivatalos nyilatkozatot is kiadott a közösségi médiában.

A The Sun asszonyverőnek titulálta korábban a színészt, ezért kezdett Johnny pereskedni, ám a bíróság nem az ő oldalát fogta, ahogy Amber Heard-al való válásban sem áll valami jól, minden bizonnyal ezért gondolta úgy a Warner Bross, hogy a színész ügyei rossz fényt vetnek rájuk.

Ezzel egyet lehet érteni vagy sem, ám van itt egy nagy bökkenő, ami már nem csak az elvakult Depp-fanokat zavarja. Amber Heard és válása során sok minden elhangzott már, ahogy azt is sejteni lehet, hogy mind a két fél bántalmazta a másikat, ám míg ezért -et kirúgták egy filmből, Ambernek továbbra is helye van egy szintén Warner Bross moziban, az Aquaman 2-ben.

Amikor ez leesett az embereknek szó szerint boszorkányüldözés indult Amber ellen a neten. A legdurvábbakat mi most persze kihagytuk, ám akad köztük szellemes is, például mikor azt tanácsolják a WB-nek, hogy ha már a Legendás állatokban nem szerepelhet, legalább az Aquaman-be had kerüljön be Johnny.

