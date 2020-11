Amber Heard is reagált: ezt gondolja arról, hogy petíció indult ellene az Aquaman 2 kapcsán

Egy hete derült ki, hogy kénytelen volt lemondani A legendás állatok és megfigyelésük című filmben alakított szerepéről, ugyanis elvesztett egy pert a The Sun lap ellen. Az újság korábban az asszonyverő szóval illette a színészt, aki ezt nem akarta annyiban hagyni, és perre vitte a dolgot; ám végül a bíróság a lap javára döntött. A híreket követően rengetegen összefogtak azért, hogy visszakaphassa munkáját, és közben petíció indult azért, hogy ha már ő elbukott egy szerepet, Amber Heardöt is hasonló bánásmód illesse meg.

Erre a karrierje is rámehet? Amber Heardnek nagyon keményen nekiestek a rajongók Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A híreket követően több pletyka is megindult arról, hogy Amber Heard nem fog visszatérni az Aquaman folytatásában, de a színésznő most úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba. Az Entertainment Weeklynek interjút adott, ahol elmondta, hogy szó sincs erről, ő továbbra is a csapat tagja.

Nagyon izgatott vagyok a rengeteg rajongói szeretet és elismerés miatt, amit az Aquaman váltott ki, és ez annyira sok izgalmat okozott Aquamannek és Merának is, hogy vissza fogunk térni. Nagyon várom már a forgatást!

A színésznőt ezekután arról is kérdezték, hogy mit szól a jelenlegi helyzethez, és mit gondol a pletykákról, amelyek az ő távozásáról szólnak.

A fizetett pletykák és fizetett közösségi médiás kampányok nem befolyásolják [a castinggal kapcsolatos döntéseket], mert nincs valóságalapjuk.

A színésznő szerint egyáltalán nem igaz, hogy ő nem tér vissza a filmben, noha egyébként hivatalosan még mindig nem jelentette be a stúdió, hogy készülne Aquaman 2, ahogy azt sem árulták még el, hogy mi lesz a szereplőgárdával. Azonban Amber Heard szerint jövőre (persze ha a koronavírus is engedi) már visszatérnek, és nekiállnak a forgatásnak is.

Aláírásgyűjtésbe fogott a világ Johnny Depp miatt - Több mint 140 ezren követelik vissza a Legendás állatok 3. részébe Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Tudtad, hogy eddig csak néhány film lépte át az 1 milliárd dolláros bevételt? Az Aquaman ott van a listán!

Galéria / 39 kép Csak ez a 37 film lépte át eddig az 1 milliárd dolláros bevételt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria