Habár a női oldalról több szó esik, mint a férfiakéról, a férfiak is benne maradhatnak egy olyan kapcsolatban, amiben nem érzik jól magukat. Mi ennek az oka, miért nem indulnak meg a boldogság kék madara felé?

Elköteleződött

Nemcsak mi, nők, hanem a férfiak részéről is komoly tényező az elköteleződés. Azok a férfiak, akik egy hosszabb ideje tartó kapcsolatban élnek, rendszerint nehezen mozdulnak. Az elköteleződésnek számos aspektusa lehet, beleértve az érzelmi, a pénzügyi és időbeli az befektetést. Ha valamibe már sok energiát tettünk, esetleg van közös vállalkozás, közös ház, az nagyban megnehezíti a szakítást. Az elköteleződést taglalva nem hagyhatjuk ki a gyerekeket sem: a legtöbb férfi esetében a gyerekek olyan erős elköteleződést jelentenek, akikért szinte bármit képesek megtenni és elviselni – egy rossz kapcsolatot is, minimum addig, amíg fel nem nőnek.

Nincs ereje

Az emberek általában hajlamosak a komfortzónájukon belül leélni az életüket, még akkor is, ha az egy langyos és kissé bűzös pocsolyát jelent. A változás kihívásokkal jár, erő, energia, motiváció kell hozzá – ha mindez hiányzik, ha a férfi úgy érzi, az erő már egy ideje nincs vele, akkor a szakítás kivitelezhetetlen. Ilyenkor jellemzően csak beszél arról, hogy nem elégedett az életével, de nem lép.

Bizonytalan

A férfiak is eshetnek abba a hibába, amibe mi, nők - ez pedig az önhibáztatás. Előfordulhat, hogy valóban hibás valamiben, viszont az érzés annyira eluralja, hogy megakadályozza a megoldás keresésében, vagy a kilépésben, de az is lehet, hogy annyira alacsony az önbecsülése, hogy nem hiszi el, hogy találhat olyan társat, akivel boldog lesz. Ne feledd: ha ilyen férfival találkozol, nem sok esély van arra, hogy benned majd meglátja a vonzó és fénylő csillagot, aki miatt majd kilép, és „megmenekül”. Az esetek nagy többségében inkább az történik, hogy kiönti a lelkét, majd az ágyjelenet után visszamegy a feleségéhez.

Társadalmi elvárásoknak akar megfelelni

A társadalmi elvérások is nagyban befolyásolhatják, hogyan élik meg a férfiak a kapcsolatukat és az abban betöltött szerepüket. A nőkre és a férfiakra is hatalmas elvárások nehezednek, sokszor egymásnak ellentmondók, amik között nehéz eligazodni, de tény, nem lehetetlen. A válást a nők és a férfiak is személyes kudarcnak élik meg, és ha egy férfi a sikerességét abban méri, hogy van-e karikagyűrű az ujján, akkor nem lesz opció a válás.

Kényelmes

A végére hagytuk azt, amit sokan mondunk, de talán kevesebben látunk át: a kényelem egy komoly tényező, amiért egy férfi benne marad egy rossznak tűnő párkapcsolatban. Talán nem is gondolnád, de rengeteget számít - főleg, ha sok a stressz a munkahelyen -, hogy a nap végén egy ismerős, kiszámítható környezetbe tér haza, tudja, hol van a kisbolt, a gyógyszertár, ismeri az edzőteremben lévőket – ezek mid olyan dolgok, amikre akár könnyen legyinthetnénk is, de egy instabil világban stabilitást adnak, még ha keveset is. Plusz azt sem szabad elfelejteni, hogy az, amiről kívülről úgy látod, hogy rossz, nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban az.



Zárszónak fontos kiemelnünk, hogy bár sokan abba a hibába esnek, hogy azt remélik, értük, miattuk minden más lesz, a gyakorlat azonban nem ezt mutatja. Ahelyett, hogy feltételezett rossz kapcsoltban élő férfiakat „mentenél meg”, inkább olyan független férfiak felé fordítsd az energiádat, akiknek van ereje és szándéka veled lenni, és tudnak értékelni!



Ha olvasnál még párkapcsolati témáról, akkor ezt sem érdemes kihagynod:

Galéria / 5 kép Az igazán erős nő tudja, hogy mindezt megérdemli egy kapcsolatban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria