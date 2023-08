A szakítás az élet természetes folyamata, hiszen nem lehetünk mindenkivel örökké együtt, és előfordul, hogy egy-egy embert csak időlegesen, egy adott életszakaszra tervezett mellénk a sors. Olyan is előfordulhat, hogy egyszerűen csak rossz embert választottunk partnernek, és ezért szükségszerű a szakítás. Ám akármilyen indok is áll a fájdalmas szakítás mögött, mégis fontos tudatosítani magunkban azt, hogy bármennyire is fájdalmas érzés ez, erre azért volt szükség, hogy majd egyszer, a közeljövőben, egy olyan embernek adjon helyet, aki majd tökéletes lesz számodra.

1. Bízz a szeretteidben

Sokszor egy csalódásra szinte ösztönszerűen úgy reagálunk, hogy mindenkit ellökünk magunktól a lehető legtávolabb és bizalmatlanok leszünk még a legközelebbi hozzátartozóink irányába is. Azonban ez nem jó megoldás, tudatosítsd magadba, hogy attól még, hogy valaki megbántott, vagy mert valakiben csalódtál, nem a világ esküdött össze ellened. Valószínűleg a környezetedben rengeteg ember van, aki rajong érted és szeret téged, és bennük nyugodtan megbízhatsz.

Haley Neidich pszichoterapeuta szerint nagyon gyakori jelenség ez az ösztönös elszigetelődés, pedig ilyenkor pontosan arra lenne szükség, hogy az illető tudjon támaszkodni valakire. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne hagyj magadnak egy-két napot arra, hogy magányosan elgyászold a kapcsolatodat, azonban hosszú távon a megoldás mindenképpen az, ha nyitsz a világ felé, ugyanis a pörgő szociális élet az egyik legjobb orvosság a továbblépéshez.

forrás: Getty Images Fontos, hogy megéld az érzéseidet.

2. Éld meg az érzéseidet

Minden elvesztési folyamatban rendkívül fontos a gyászidőszak. Ebben az intervallumban adj magadnak időt arra, hogy megéld az érzéseidet, sőt ne ijedj meg a fájdalomtól sem. Valószínűleg ezt is át kell élned ahhoz, hogy a későbbiekben fejlődni tudj és továbblépni. Amikor pedig megéled az érzéseidet, akkor erre nyugodtan rá is segíthetsz. Ehhez pedig tökéletes megoldás lehet a szakítós lejátszási lista, vagy egy napló vezetése, melyben kendőzetlenül írsz az érzelmeidről.

Haley Neidich véleménye szerint fontos megtalálni a megfelelő egyensúlyt ebben az időszakban. Ennek értelmében érdemes arra ügyelni, hogy mind a társasági létre, mind pedig a szükséges magányra is ugyanúgy hangsúlyt tegyünk, és erről őszintén kommunikáljunk is a körülöttünk lévőkkel.

3. Koncentrálj az öngondoskodásra

Egy szakításban nem sok pozitívum van, ám egy mégiscsak akad, méghozzá az, hogy ezentúl sokkal nagyobb figyelmet fordíthatsz önmagadra. Az öngondoskodás pedig nagyon sokat fog segíteni neked abban, hogy túl tedd magad a szakításon. Ugyanis egy ilyen mértékű negatív esemény bizony jelentősen megviselheti a mentális egészségedet, így kulcsfontosságú, hogy ezt fokozatosan visszaépítsd. Erre tökéletes megoldás lehet a meditáció, vagy önmagad szakszerű megismerése és kifejezése, esetleg a jó dolgok meglátása érdekében a hála gyakorlása is. Ezentúl Neidich azt is hozzáteszi, hogy fontos, hogy a mindennapi szükségleteinkre is odafigyeljünk, ugyanis egy szakítás után hajlamosak lehetünk elfeledkezni erről. Összeségében, amennyiben megpróbálsz magadra odafigyelni, és gondoskodni a szükségleteidről, akkor gyorsabb lesz a gyógyulás folyamata.

forrás: Getty Images Ha nagyon fáj, ne félj segítséget kérni.

4. Korlátozd a közösségi média használatát

Nos, bár elképzelhető, hogy számodra az lenne a legkézenfekvőbb megoldás, hogy azonnal beleveted magad a közösségi média minden rejtett zugába, mégis érdemes lehet egy időre detoxot tartani, és elvonulni, magadra figyelni. Így nem fogja a gyógyulásodat az zavarni, ha hirtelen feltűnik az exed vagy valamelyik családtagja egy képen. Neidich szerint az egyik leggyakoribb ok, amiért a szakítások elhúzódnak, a közösségi média. Így ajánlatos törölni az exedet, és hozzátartozóit is, így kevesebb esély lesz arra, hogy számodra felkavaró fotókkal szembesülj. Úgyhogy, ha éppen egy szakításon vagy túl, érdemes kipróbálnod a közösségi média detoxot, és meglásd, napok múlva jobban leszel!

5. Szakítsd meg a kommunikációt az exeddel

Végül pedig a legfontosabb, ám valószínűleg legnehezebb lépés is, hogy szakítsd meg a kommunikációt az exeddel, ugyanis kizárólag így fogsz tudni valóban túljutni a szakításon. Ha egy kapcsolatnak vége, akkor legyen is vége, csak így fogsz tudni továbblépni. Neidich szerint az, hogy az exeddel a szakítás után is barátságban legyetek, szinte elképzelhetetlen, így inkább törekedj az egészséges elszakadásra, és a reménnyel teli továbblépésre.

