Végre kiderült, amire mindig is kíváncsiak voltunk: A sorozatokban miért nem köszönnek el a telefonbeszélgetéseknél?

Egy telefonbeszélgetés általában köszönéssel kezdődik és azzal is ér véget, hacsak nem vagyunk extra mérgesek a másikra és nem csapjuk rá a kagylót dühből – bármennyire is nem illik ilyet csinálni. Ebből kiindulva valószínűleg neked is feltűnt már, hogy az amerikai sorozatokban a szereplők sosem búcsúznak el egymástól a telefonbeszélgetések végén, azaz egyáltalán nem az történik, amit a való életben megszokhattunk. Most kiderült, hogy ennek van egy filmes oka is, nem csak furcsa hóbort a készítőktől.

A Redditen tette fel valaki a kérdést a minap erre vonatkozóan és Michael Jamin forgatókönyvíró és producer úgy döntött, hogy TikTok videóban válaszol rá. A férfi elmagyarázza, hogy ennek egészen egyszerű oka van:

„Valósághűvé tenné a jelenetet, de nem feltétlenül lesz tőle szórakoztatóbb. A tévében játékidőben gondolkodunk, ha azt mondják, hogy van 22 percünk, nem fogadnak el 22 percet és 30 másodpercet” - mondja Michael.

A producer azt is hozzáteszi, hogy eleve túlforgatják a jeleneteket, hogy legyen mit kivágni belőlük és csak a legjobb részek maradjanak meg, ha pedig vágásra kerül a sor, a telefonbeszélgetés végén hallható elköszönést amúgy is kivágnák. Épp ezért már a forgatókönyvbe se írják bele a köszönést, hogy megspórolják az értékes másodperceket.

A kommentelők teljesen más válaszra számítottak, van, aki megjegyezte, hogy mindig azt gondolta, hogy a drámai hatás elérése a cél, míg más azt gondolja, hogy a búcsúzás csak elvonná a nézők figyelmét. Persze akadt olyan is, aki nem vette túl komolyan a dolgot és megjegyezte:

„Mostantól én is felhagyok a búcsúzkodással és ezt az extra időt majd arra használom, hogy nyaralni menjek öreg koromban.”

Szerinted is ezek a legrosszabb sorozatok?

Galéria / 10 kép Toplista: Minden idők 10 legrosszabb sorozata a nézők szavazatai alapján Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria