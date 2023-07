Szomorúan kezdődött a 2023-as év, az egész világot lesújtotta a hír, januárban váratlanul elhunyt az 54 éves Lisa Marie Presley, Elvis Presley egyetlen lánya. A sztárt a házvezetőnője találta meg calabasasi otthonában, ő értesítette a mentőket és a családot. Lisa Marie volt férje, Danny Kenough azonnal a helyszínre érkezett, ő maga próbálta újraéleszteni őt, míg meg nem érkeztek a mentősök. A szakszerű ellátás, egy adrenalin injekció és a kórházi ápolás ellenére Lisa Marie szervezete nem bírta, elhunyt.

Kiderült, miért halt meg Lisa Marie Presley, Elvis egyetlen lánya

Az egyik leghíresebb amerikai magazin, a Daily Mail értesülései szerint Lisa Marie Presley-t egy váratlan szívmegállás miatt szállították január 12-én kórházba, ahol elhunyt.



Később az orvosok és a rendőrség csak annyit árult el, egy korábbi egészségügyi beavatkozás szövődménye okozhatta a halálát. Az, hogy mi volt ez a beavatkozás csak most derült ki. A lap úgy tudja, Lisa Marie Presley-nek hónapokkal korábban súlycsökkentő műtétje volt, ami miatt egy kisebb bélelzáródás alakult ki nála, amiről nem tudott, ez azonban végzetesnek bizonyult, különösen azért, mert nagyon erős fájdalomcsillapítókat, úgy nevezett ópioidokat szedett. Emellett Lisa Marie Presley szervezetében megtalálták egy Quetiapine nevű gyógyszer maradványait is, amelyet csak pszichiáter írhat fel, olyanoknak, akik súlyos pszichózisban szenvednek.



Ugyanebben az orvosi jelentésben a magazin szerint az is olvasható, hogy az elhunyt kórtörténetében nagyon fiatal kora óta szerepelt az alkohol-, és droghasználat. Lisa Marie Presley halála előtt nem sokkal még teljesen jól volt, két nappal korábban jelen volt édesanyjával, Priscilla Presley-vel a 80. Golden Globe-on.



