Ez történik a bőrünkkel, ha nem használunk fényvédőt

A sokak által áhított barnaságnak, komoly ára lehet. Az UV sugárzás azon túl, hogy a bőr idő előtti öregedését okozza, különféle bőrdaganatok képződésének kockázatát is fokozza. Sokan nem tudják, hogy a bőr egészségének megőrzéséhez nem elegendő az időszakos naptejhasználat, a hétköznapokon is szükségünk van megfelelő fényvédelemre. A legfontosabb termék ehhez egy széles spektrumú (50) UV-védelmet nyújtó fényvédő krém, amely a napi rutinunkba beépítve hosszútávon az anti-agingben is hű társunkká válhat.

Naptejjel is barnulhatunk

Asztalos Gabriella szerint talán az egyik legelterjedtebb mítosz, ami miatt sokan nem védik megfelelően a bőrüket, hogy a fényvédők meggátolják a bőr barnulását. Ezek a termékek azonban úgy lettek kifejlesztve, hogy kiszűrjék a káros sugarakat, a barnulást okozók viszont ugyanúgy eljussanak a bőr megfelelő rétegeibe. A szakértő úgy véli, a fényvédők használata tehát akár egyenletesebb barnulást is eredményezhet, a testfelületen eloszló napsugarak pedig a bőr károsítása nélkül tudják kifejteni hatásukat.

A bőr nem felejt

Asztalos Gabriella arra is felhívta a figyelmet, hogy az életkor előrehaladtával a bőrt ért UV sugárzás, illetve az általa kiváltott biológiai hatás összegződik. A napimádók nemcsak ráncosabb és rugalmatlanabb bőrrel fizetnek a korábbi barna bőrért, hanem megnő a bőrdaganatok kialakulásának kockázata is.

A napsütés akár hiperpigmentációt is okozhat, amelynek oka a napfény hatására történő túlzott melanintermelés. Az így keletkezett szeplők és májfoltok örökké velünk maradnak, csak halványítani tudjuk őket. A rosaceával küzdőknek is érdemes fokozottan figyelnie, ha napra mennek, hiszen az értágulattal járó betegséget az erős napsütés ronthatja, és fájdalmas pirosodást okozhat.

Minél nagyobb a faktorszám, annál jobb

A fenti tüneteket Asztalos Gabriella szerint megelőzhetjük, ha kifejezetten széles spektrumú (50) UV-védelmet nyújtó készítményeket használunk. Minél magasabb faktorszámú egy készítmény, annál hosszabb ideig véd a káros sugarak ellen, így amikor csak rövidebb ideig tartózkodunk a napon, elegendő egyszer alkalmazni őket a reggeli rutin során. Természetesen, ha sokat vagyunk a szabadban vagy strandolunk, akkor alapszabály, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között menjünk árnyékba, a fényvédőt pedig 2 óránként, valamint minden vízbemerülés után kenjük újra. A legjobb védelmet nyújtó termékeken keressük az SPF50+ feliratot, ezek képesek a káros sugarak több mint 97 százalékát kiszűrni.

Figyeljünk a kétujjas szabályra!

Ha beszereztük a számunkra legjobb terméket, a felvitelnél ügyeljünk arra, hogy a fényvédő legyen az arcápolási rutinunk utolsó lépése, hiszen, ha plusz réteget helyezünk fel rá, az csökkentheti a hatásfokát. A szakértő szerint a megfelelő mennyiségű fényvédő 2 mg/cm2, aminek kiméréséhez csak húzzunk egy-egy krémcsíkot a két ujjunk belső felére, majd vigyük fel az arcbőrre és a nyakunkra.

Asztalos Gabriella hangsúlyozta, hogy a fényvédő és a smink felvitele között érdemes várni 10 percet, hogy a krém egyenletesen eloszolhasson az arcon, mielőtt egy újabb terméket vinnénk rá. A Helia-D Hydramax termékcsaládjának fényvédője könnyen felszívódik, nem ragad, egyben alkalmas a kiszáradt bőr hidratálására is, és a lehető legmagasabb hatásfokkal védi a bőrünket a káros sugaraktól.