Az örömteli szexuális élet bizony nem csak attól függ, mennyire vagyunk összhangban a partnerünkkel, de befolyásolhatja testünk tápanyagellátottsága is. Bizonyos vitaminok, nyomelemek biokémiai hatással vannak a szervezetünkre, például elősegítik azoknak a hormonoknak a termelődését, melyek a szexuális étvágyért is felelnek, ezen kívül segítik a véráramlást, javítják a vérkeringést a nemi szervekben is.

Tudtad például, hogy a B-vitamin hiánya libidócsökkenést okoz? Vagy hogy az A- és E-vitaminok is jelentősen hozzájárulnak az orgazmuskészséghez, azáltal, hogy segítik az energiaáramlást, a keringést és hatással vannak a sejtek növekedésére? Fontos ásványi anyag továbbá a cink is, ugyanis segíti a tesztoszteron és a spermium termelését, illetve megemeli a dopamint, amely növeli a vágyat. És persze ne feledkezzünk meg az omega-3 zsírsavról sem, amely nagyobb véráramlást biztosít a test minden területén – a nemi szerveket is beleértve.

Következzen 7+1 vágyat és orgazmuskészséget fokozó étel, ami az egekbe repíti a libidódat, na és persze a párodét is!

Még több afrodiziákumért nézd meg ezt a galériát is!

