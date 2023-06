Ki ne ismerné és szeretné a mai napig Steven Spielberg nagy klasszikusát, a hazai mozikban 1983-ban debütált sci-fit, az E.T., a földönkívülit. Ahogyan azt bizonyára te is tudod, a sztori egy amerikai kisvárosban játszódik, ahol egy este űrhajó landol, rajta néhány cuki és békés űrlénnyel. Az emberi zajtól megrémülve azonban végül elmenekülnek, egyiküket pedig ijedtükben véletlenül itt felejtik, ezen az ismeretlen, veszélyes bolygón, a Földön. Ő nem más, mint E.T., akit egy Elliott nevű kisfiú talál meg a kertben. A jó lelkű gyerek ezután mindent megtesz, hogy hazajuttassa földönkívüli barátját.

Szinte hihetetlen, de mindennek már 40 éve, ugyanis idén lesz négy évtizede, hogy az E.T., a földönkívülit bemutatták a hazai mozikban. Nem is kérdés, hogy azóta rengeteg dolog történt Hollywoodban, és bár a szereplők közül többen nem futottak be, akadnak olyanok is, akik nevét a mai napig az egész világ ismeri. És hogy mennyit változtak és hol tart az életük most? Talán megtörténhet, hogy lesz olyan, akire rá sem ismersz! Nézd meg galériánkban az akkor és most fotókat!

Az InStyle magazin írása.