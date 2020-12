Erre a szóra kerestünk a legtöbbször 2020-ban a Google-ben

A Google minden évben kiadja azokat a leggyakoribb keresőszavakat, amikre az adott évben a legtöbbet kerestünk rá különböző kategóriákban. Bármily meglepő is, idén valamiért úgy tűnik, hogy mindenki tudni szerette volna a (tökéletes) palacsinta receptjét, ahogy a Magyarország-Izland mérkőzés is erősen lázban tartotta a magyar népet, de az iPhone 12, és a Google Classroom is felkerült a listára. Miután a korábbi évekhez képest a legtöbben jóval több időt töltöttünk az otthonunkban 2020-ban, így a különféle szórakozási lehetőségeink is korlátozódtak. Míg könyvek terén a Kisasszonyok vitte a prímet, addig filmek esetében a Miután összecsaptunk volt nagy húzócím, de persze a sorozatok mellett se menjünk el, itt a Mintaapák került a lista tetejére.

És talán az, hogy mi lett az abszolút felkapott keresése a magyar háztartásoknak 2020-ban nem is olyan meglepő:

a koronavírus.

Remélhetőleg hamarosan már csak egy rossz álom lesz az egész, és jövőre sokkal kellemesebb kereséseink lesznek...

