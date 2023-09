Ha nem mutatod meg magad, sosem vesznek észre – Így posztold magad sikeressé

A cikk eredetileg a JOY magazin 21/01-es lapszámában jelent meg.

Mi is az énmárka?

A személyes márka vagy énmárka (personal branding) fogalma már jó pár éve beleivódott a közgondolkodásba. Jeff Bezos, az Amazon alapítója fogalmazta meg, hogy a személyes márkánk egyenlő azzal, amit mások mondanak rólunk, amikor kilépünk a szobából. Míg korábban főleg ismert, befolyásos emberek, politikusok, színészek kapcsán, a közösségi oldalak elterjedésével már szinte bárki számára nyitva a lehetőség, hogy „márkává” váljon. Összefoglalja azt, hogy mások mit látnak, gondolnak és éreznek veled kapcsolatban, hogyan hatsz az emberekre, akár negatív értelemben.

Miért van mindenkinek szüksége rá?

Rendkívüli módon fejleszti az önismeretet. Amit az önmarketingben halogatunk, azonnal megmutatja az elakadásainkat. Ha jól csináljuk, átformálja a gondolkodásunkat, a szóhasználatunkat, segít reális célokat kitűzni, megtanít ünnepelni a sikereinket. Nem szégyen egymástól tanulni, a versengés helyett sok esetben célravezetőbbnek látom az együttműködést és mások kölcsönös ajánlását, ami segíthet adni és elfogadni az őszinte, megérdemelt dicséretet. - Deliné Pőcze Erzsébet coach

magyarázza Deliné Pőcze Erzsébet coach, a DeLine ékszermárka alapítója. De nemcsak ezek miatt fontos: a digitális társadalomban sajnos már szinte elkerülhetetlen a közösségi oldalak használata; gyakorlatilag mindenki azok böngészésével indítja a napját. Hogy jó-e ez vagy sem, most hagyjuk inkább, de tény: amit mutatsz magadról a világhálón, azt nem csupán a barátaid látják, hanem a (leendő) munkaadóid is, nem beszélve a kapcsolatépítés lehetőségeiről. Tehát bármilyen területen is dolgozz vagy tanulj, érdemes úgy használnod ezeket az oldalakat, hogy az ott megjelent tartalmak mindig vállalhatók legyenek, és érdemes minden olyan dologról posztolnod, amire büszke vagy.

Hogyan csináld, hogy ne legyen visszatetsző?

Sokan azért nem szeretik promotálni magukat és a personal brandjükkel törődni, mert azt dicsekvésnek tartják, ami nemtetszést kelthet. De nem érdemes arra várnod tétlenül, hogy mikor fedezi fel benned valaki a rejtett értékeket. Hiszen ha nem mutatod meg soha, akkor mégis hogyan vegyék észre?

Gyakran azt hozzuk magunkról a szülői házból, hogy nem illik előnyre szert tenni azzal, ha az erényeinket kidomborítjuk. Így aztán nem meglepő, mennyien rettegnek a vizsgáktól, az állásinterjúktól és a marketingtől, hiszen ezekben a helyzetekben valami olyat kéne működtetnünk, amit eddig nem néztek jó szemmel, vagy egyenesen tiltottak – mondja a szakember. – Mielőtt képesek leszünk másoknak őszintén, dicsekvés és kérkedés nélkül a jó tulajdonságainkról beszélni, azelőtt képeseknek kell lennünk a magunkkal folytatott párbeszéd során kifejezni magunk felé elismerésünket a bennünk levő jóért. - Deliné Pőcze Erzsébet coach

A CarreerBuilder felmérése szerint a cégek 70%-a csekkolja az állásra jelentkezők közösségi oldalait

A munkáltatók 43%-a rendszeresen ellenőrzi a dolgozók online felületeit

Így posztold magad sikeressé Egy kis tudatos online jelenléttel új ajtók nyílhatnak meg előtted. Ismerd önmagad

Tisztázd magadban, hogy mik a céljaid, az erősségeid és a gyengeségeid. Tudatosítsd magadban azt, hogy mi az, ami másoktól megkülönböztet és fektess annak kidomborítására hangsúlyt. A valós kép kialakításához pedig kérd a barátaid, munkatársaid véleményét is, mert az építő kritikák nagyon hasznos tükröt mutatnak. Regisztrálj a Linkedinre

Ez a szakmai közösségi oldal manapság kulcsfontosságú a professzionális kapcsolati tőke kiépítéséhez. Nemcsak állásajánlatokat találhatsz itt, hanem bemutathatod saját magadat is, így akár álmaid munkahelye is rád lelhet. Szedd rendbe az online imázsodat

Ha semmiképpen sem akarod letörölni az öt évvel ezelőtti bulizós képeidet, akkor állítsd be, hogy csak te vagy a nagyon közeli ismerőseid láthassák. Az is jó ötlet, ha a laza, baráti profilod mellé csinálsz egy profit, amit megoszthatsz a főnököddel is. Legyen alteregód

Ha kínosan érzed magad attól, hogy kitedd a büszkélkedős posztokat, csinálj úgy, mint Beyoncé. Ha maga a királynő is alkothatott magának egy alternatív személyiséget, Sasha Fierce-t, akkor te is. Nézd kívülről magad és ne félj! Nem ciki tanulni

Keress példaképeket magadnak, akiknek a stílusa közel áll a tiédhez és kövesd be őket, próbáld ellesni a trükkjeiket. Természetesen nem kell pontról pontra lemásolnod és másvalakinek mutatnod magad, de inspirálódni jó dolog. Fektess a kapcsolatokba

A kapcsolati tőke az élet minden területén fontos, legyen az munkahelykeresés vagy akár ismerkedés. Sosem tudhatod, hogy egy ismeretség mikor fog még jól jönni. De ne feledkezz meg a kölcsönösségről sem! Hitelesség mindenek felett

Ne játszd meg magad, mert a ferdítések előbb vagy utóbb, de mindig kiderülnek. Ha az énmárkád és a magánéleted nincs összhangban, akkor elveszíted a hitelességedet, és azt mondanunk sem kell, hogy azt szinte lehetetlen újraépíteni. Csak türelmesen

Az énmárka felépítése semmivel sem rövidebb idő, mint egy terméké, így adj időt magadnak, ne siettess semmit. Ha elég kitartó vagy, akkor meglesz az eredménye!

