Van, amit sosem akarnak újra látni: a nézők szerint ez Emma Stone legrosszabb és legjobb filmje

Emma Stone 1988. november 6-án látta meg a napvilágot a Scottsdaleben, Arizonában. Viszonylag korán, már négyéves korában tudta, hogy színésznő szeretne lenni, kezdetben a komika szerep vonzotta, majd idővel a zenés darabok kezdték el vonzani és több éven át énekórákra járt. 11 évesen debütált először a színpadon, ezután pedig nem volt megállás és egyre több produkcióban kapott szerepet. Egy katolikus lányintézetben kezdte meg középiskolai tanulmányait, de fél év után abbahagyta, hogy színésznő legyen. Ehhez pedig volt egy biztos terve is: egy PowerPoint prezentációt készített szüleinek "Project Hollywood" címmel (Madonna Hollywood című dala szólt alatta), hogy meggyőzze őket arról, hogy Kaliforniába költözzenek. A dolog bevált 2004-ben édesanyjával Los Angelesbe költözött, meghallgatásokra járt, miközben online végezte el a középiskolát.

2005-ben kapta meg első kisebb szerepét a The New Partridge Family című tévéfilmben, majd számos kisebb sorozatlehetőség után jött a 2008-as A meztelen dobos és A házinyuszi, 2009-ben pedig az Excsajok szelleme és a Zombieland. Utána pedig nem volt már megállás, majd megannyi szakmai elismerés mellett 2017-ben megnyerte első Golden Globe és Oscar-díját a Kaliforniai álomért. Idén január elején pedig a Szegény párák című filmért begyűjtötte második Golden Globe-díját, és a kritikusok pedig az első pillanattól arról beszéltek, hogy minden esélye megvan arra, hogy március 11-én a második Oscar szobrát is hazavigye a Legjobb női főszereplő kategóriában. És ez így is lett! Egy ilyen színes és sikerekben gazdag pályafutás mellett is azonban vannak olyan filmek Emma Stone karrierjében, amiket a rajongók szerint jobb, ha el sem vállat volna! Persze azért a jobb filmek többségben vannak, sőt sok esetben tényleg olyan "szoros a verseny", hogy mint láthatod, tényleg csak 1-1 százalék a különbség kedveltség szempontjából.

Kattints tovább és mutatjuk Emma Stone top 16-os szerepeinek a listáját a legnépszerűbbtől kezdve, egészen a legrosszabbnak értékeltig a Rotten Tomatoes-on!

És ha már szóba került Emma Stone legutolsó Oscar esélyes filmje a Szegény párák, akkor mesélünk róla pár érdekességet!

Az InStyle magazin írása.